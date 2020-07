Grüne spüren Gegenwind im Streit um Sellweiden-Parker

„Die Lösung scheint zum Greifen nah“ – so reagierte CDU-Stadtrat Thomas Hornung auf den Vorschlag der Stadtverwaltung, den Streit ums Parken auf dem Rad- und Fußweg an der Feudenheimer Straße (wir berichteten) dadurch beizulegen, dass der Weg formal zu einer Fahrradstraße quasi herabgestuft wird. „Dadurch würden wir endlich einen rechtmäßigen Zustand herstellen“, meint auch Hornungs Kollege Holger Schmid (Freie Wähler/Mannheimer Liste).

Schließlich, so die beiden Stadträte, habe die Duldung jahrzehntelang weitgehend konfliktfrei funktioniert. Aus dem Vorstoß der Grünen, das Park- und Befahrverbot an den Sellweiden nun durchzusetzen, spreche hingegen „unpragmatische Ideologie“. Der Vorsitzende des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND), Wolfgang Schuy, bezeichnete am Montag den von Erstem Bürgermeister Christian Specht (CDU) unterstützten Vorschlag aus der Verwaltung, eine Fahrradstraße auszuweisen, als „Schnapsidee“.

„Es ist gut, dass die Stadtverwaltung hier eine pragmatische Lösung vorschlägt für ein Problem, welches nie eins war, bis es die Grünen dazu gemacht haben“, so die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Isabel Cademartori. Der Streit um die Sellweiden-Parker sei „ein völlig unnötiger Konflikt“, der die „ideologischen Trennlinien zwischen Autofahrern und Radfahrende bewusst eskaliere.“

Es sei wichtig, dass Fußgänger und Radfahrende in der Feudenheimer Straße sicher unterwegs sein können: „Eine sture Anti-Auto-Ideologie zulasten vieler Kleingärtner scheint jedoch nicht angemessen.“ Denn es könnte gute Lösungen geben, die alle zufriedenstellt. Ob eine Fahrradstraße oder angepasste Wegeverbindungen infrage kommen, müsse nun geprüft werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020