Grüne überholen SPD und CDU

Die Anspannung bei den Mannheimer Kommunalpolitikern steigt – die nächste Gemeinderatswahl im kommenden Mai ist in Sicht. Die Entwicklungen im „MM“-Bürgerbarometer werden kaum für Beruhigung sorgen – im Gegenteil: Während die Grünen auch in Mannheim ihren Höhenflug fortsetzen und neun Prozentpunkte zulegen, büßen SPD (minus vier) und CDU (minus sieben) massiv ein. Grün, Rot, Schwarz – so

...