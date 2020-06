Grüne und CDU uneins

„Wir warnen vor Schnellschüssen“, so reagiert die CDU-Fraktion im Gemeinderat auf den Vorschlag der SPD, mit provisorischen Linien und Absperrungen einen sogenannten Pop-up-Fahrradweg auf dem Luisenring zu markieren (wir berichteten). „Wer angesichts der Situation in Ludwigshafen nun auf dem Ring in Mannheim Fahrspuren wegnimmt, trägt vollen Bewusstseins dazu bei, dass das Verkehrschaos in Mannheim und die Belastung der Anwohner hier noch größer wird“, so CDU-Fraktionschef Claudius Kranz in einer Mitteilung.

„Gutachten abwarten“

Der Gemeinderat solle deswegen ein gemeinsam in Auftrag gegebenes Gutachten abwarten, das auch den Verkehr auf dem Ring betrachten werde, bevor „man mit Pinsel und Farbe unausgegorene Feldversuche vornimmt“, ergänzt Kranz’ Fraktionskollege Thomas Hornung.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Gerhard Fontagnier, begrüßte indessen die Vorschläge der SPD, die seine Partei im Gemeinderat bereits während des Höhepunkts der Corona-Krise in einem Antrag angeregt hatte. „Viele Menschen sind bereit, aufs Fahrrad umzusteigen“, so Fontagnier. Dies belege die stark gestiegene Nachfrage im Fahrradhandel. Das Rad sei zudem ein in Sachen Infektionsschutz sicheres Verkehrsmittel.

„Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung und die SPD unsere Vorschläge aufgreifen“, sagte Fontagnier dieser Redaktion auf Nachfrage. Man wolle sich aber die vorgeschlagenen Strecken noch einmal genauer betrachten und setze vor allem auch darauf, Lücken im Netz zwischen Innenstadt und den Stadtteilen, wo es möglich ist, mit Pop-up-Fahrradwegen zu schließen.

Insbesondere am Luisenring müsse geklärt werden, ob die Radspuren dort sinnvoll sind. Am Kaiserring sieht Fontagnier indessen den Bedarf ähnlich wie seine SPD-Kollegen. Wie berichtet, soll dort Ende Juni versuchsweise eine Radspur angelegt werden. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020