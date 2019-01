Grünen-Fraktion tagt in Mannheim

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommt nach Mannheim. © dpa

Die Fraktion der Grünen im baden-württembergischen Landtag ist diese Woche für drei Tage in Mannheim zu Gast zu ihrer Fraktionsklausurtagung. Am Mittwochabend lädt sie dabei um 19.30 Uhr zu ihrem Bürgerdialog ins Capitol ein. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Fraktionschef Andreas Schwarz und alle übrigen Grünen-Abgeordneten werden den Bürgern dann zu deren Anliegen Rede und Antwort stehen. Moderiert wird der Bürgerdialog von Thekla Walker.

Die Klausurtagung selbst findet nach Angaben der Fraktion im Dorint-Hotel statt und ist nicht öffentlich. Es geht unter anderem um Themen wie Ernährung, Sicherheit im öffentlichen Raum, Künstliche Intelligenz sowie Kinderbetreuung und Kohleausstieg. Dabei sind teilweise auch Experten für Vorträge zu Gast.

Am Dienstag gibt es außerdem eine Reihe von Vor-Ort-Terminen für die Fraktion, ebenfalls nicht öffentlich. Die Politiker lassen sich unter anderem über die geplante Sanierung des Nationaltheaters informieren, sie besuchen das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und sie schauen sich das Existenzgründerzentrum Mafinex sowie den Hafen samt Containerterminal an. Darüber hinaus sind Vertreter der Fraktion auch beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma im Kulturhaus RomniKher in B 7 zu Gast, wo unter anderem die Arbeit einer Beratungsstelle vorgestellt wird. imo

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.01.2019