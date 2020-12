Grüner Bezirksbeirat tritt zurück

Der Feudenheimer Grünen-Bezirksbeirat Markus Risch (Bild) hat aus Protest gegen die Zustimmung der Gemeinderatsfraktion seiner Partei zu den umstrittenen Grünhof-Plänen auf dem Spinelli-Gelände sein Amt als Bezirksbeirat niedergelegt. „Ich kann die widersprüchliche Fraktionsentscheidung der Mannheimer Grünen für den zentralen Betriebshof auf Spinelli nicht mittragen; sie widerspricht eklatant meinen grünen Überzeugungen und den Interessen der Feudenheimer, die ich als Bezirksbeirat der Grünen vertrete“, so der Stadtteilpolitiker in einer Erklärung, die er am Wochenende veröffentlichte.

Nach seiner Auffassung würden durch den Bau des Betriebshofes im Bereich der Talstraße „mehrere für die Mannheimer Grünen zentrale Prinzipien verletzt“. Die Partei fordere einerseits eine klimafreundliche Gestaltung des Grünzugs Nordost und „begrenze andererseits mit Beschlüssen zu massiven Bebauungsplänen, zum Teilerhalt der U-Halle und zum zentralen Grünhof die für mehrere Stadtteile bedeutsame Frischluftluftschneise auf ein Minimum“, schreibt Risch.

Entscheidung im Gemeinderat

Die Grünen, so heißt es in der Rücktrittserklärung Rischs weiter, „fordern einerseits aus klimatologischen Gründen im kommunalen Wahlprogramm 2019 den Rückbau vom Gewerbegebiet Talstraße (Strömungsbarriere) und bauen dort andererseits einen großen zentralen Betriebshof.“ Zudem mache sich die Partei für Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung stark, nehme darauf aber keine Rücksicht.

Die Zentralisierung der städtischen Betriebshöfe werde darüber hinaus mit einem „einseitigen Gutachten begründet, das überwiegend betriebswirtschaftlich argumentiert und ökologische Kriterien, Verkehr und Veränderungsbereitschaft des Personals vernachlässigt“, heißt es in seiner Erklärung. Nach Rischs Einschätzung, der im vergangenen Jahr neu in den Bezirksbeirat gewählt wurde, fand „eine offene, transparente und kriterienorientierte Standortbestimmung“ der Bürger für den rund 40 Millionen Euro teuren kommunalen Betriebshof „nicht statt“.

Im Plenum des Gemeinderats soll an diesem Dienstag der endgültige Beschluss für das Vorhaben gefasst werden. lang/red (Bild: Thorsten Langscheid)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020