Grünexperte spricht online

Die BUGA 23 begibt sich digital auf ein Experimentierfeld, um neue Lösungen für die derzeitigen Probleme zu finden. Am 28. April, 17.15 Uhr, spricht Cassian Schmidt, Leiter des Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof e.V. über „Klimaangepasste Staudenkonzepte für das öffentliche und private Grün“. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Vortrag über Zoom online geteilt. In Kooperation mit der öffentlichen Ringvorlesung „Geschichte. Klima. Zukunft – Natur und Kultur im Dialog“ an der Universität Mannheim und den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) wird die Veranstaltung gestreamt.

Neuartige Staudenkonzepte

In dem Spannungsfeld zwischen natürlichen Vorbildern, ökologischen Anforderungen und notwendigen Anpassungen an den Stadtraum, stellt Schmidt neuartige Staudenkonzepte vor und gibt „Best-Practice-Beispiele“. Schmidt ist Landschaftsarchitekt und Staudengärtnermeister mit langjähriger gärtnerischer Erfahrung. Nach dem Abschluss des Studiums der Landschaftsarchitektur an der TU München-Weihenstephan war er seit 1996 als Landschaftsarchitekt in der Objektplanung im Rhein-Main-Gebiet tätig. 1998 übernahm er die Leitung des Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof in Weinheim. Seit 2010 lehrt Schmidt als Honorarprofessor für Pflanzenverwendung und Pflanzplanung an der Hochschule Geisenheim University, Studiengang Landschaftsarchitektur.

Mit der Veranstaltungsreihe „BUGA 23: Plattform“ will die BUGA gGmbH die Themen der Bundesgartenschau – Klima, Energie, Umwelt und nachhaltige Nahrungssicherung – in die Stadtgesellschaft einbringen und mit Bürgern diskutieren. Anmeldung unter https://www.buga23.de/newsletter . aph

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020