Grundrechte „auf Messers Schneide“?

Stefan Wiegand hat einen Haltegriff geformt – weil das Grundgesetz dem Land festen Halt gibt, wenn auch die Farbe bröckelt, der Griff rostet. Für Evelina Klanikova steht ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln für Stärke und Schutz. Bernhild Hofherr sieht das Grundgesetz indes „Auf Messers Schneide“, in das kleine Büchlein mit dem Text der Verfassung schneidet ein Sägeblatt ausgerechnet Artikel eins heraus. Diese und viele andere Sichtweisen auf „70 Jahre Grundgesetz“ zeigt jetzt das Bildungszentrum der Bundeswehr.

Man rechnet an diesem Ort nicht damit – das räumte Christoph Reifferscheid, der Präsident der Einrichtung in der Seckenheimer Landstraße, bei der Vernissage durchaus ein. Schon länger befasst er sich mit dem Jubiläum „70 Jahre Grundgesetz“, das im Mai gefeiert wird. Denn Soldaten wie auch die Beamten der zivilen Wehrverwaltung, die in Neuostheim ausgebildet werden, „schwören, das Grundgesetz zu wahren“. Ihm ist daher wichtig, „unsere Verfassung verstärkt in den Vordergrund und damit in unser aller Bewusstsein zu rücken“. Dazu hat er gleich eine – in der Bundeswehr in dieser Form einmalige – Veranstaltungsreihe organisiert, ferner eine Plakataktion mit originellen Motiven und Sprüchen zu Politik und Leben in den Jahren 1948/49 in allen 14 zum Bildungszentrum gehörenden Einrichtungen im Bundesgebiet.

Originalstühle aus Bonn

Kunst nehme dabei „eine Sonderstellung“ ein, wie er sagte. Zwölf Studierende der Freien Kunstakademie Mannheim sowie neun Schüler des Kunst-Leistungskurses des Karl-Friedrich-Gymnasiums haben sich der Aufgabe gestellt, sich mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen.

Manche, das sieht man sofort, sehen die Verfassung als ganz stark an – als starkes, tragendes Netz, als kraftvollen Baum, Verkörperung der Stärke. Gipsmasken von komplett gleichen Menschen stehen für den Verfassungsgrundsatz „Alle Menschen sind gleich“. Aber dann gibt es da auch skeptischere Werke, ein Acrylgemälde zum Unterschied zwischen Verfassungstheorie und tatsächlicher Praxis etwa. Eine Skulptur thematisiert die fortbestehende Ungleichheit zwischen Mann und Frau, eine Arbeit die Ungleichgewichte zwischen den Bundesländern in Ost und West. Und dann ist da noch das Schutzschild, auf das aber viele Pfeile fliegen – lauter Bedrohungen und Verletzungen der Verfassung.

Denn die gibt es, wie Volker Ellenberger betont, der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. In seinem Festvortrag erläuterte der oberste Verwaltungsrichter des Bundeslandes zwar, wie sehr die Väter des Grundgesetzes von den Schwächen der Weimarer Verfassung gelernt haben. Die Grundrechte seien daher „einklagbare Individualrechte, keine bloßen Programmsätze“, hätten längst „Ausstrahlungswirkung auf das Privatrecht“ und schützten Bürger nicht allein vor Eingriffen des Staates, erläuterte Ellenberger.

Dank der „Ewigkeitsklausel“ müsse man auch nicht fürchten, dass Grundrechte abgeschafft würden – im Gegenteil, sie seien durch Rechtssprechung und Lehre sogar ausgebaut worden. Dennoch warnte er, man dürfe sich „nicht zufrieden zurücklehnen“. „Die Geschichte lehrt, dass wir vor immer neuen Herausforderungen stehen“, verwies Ellenberger auf Gefahren durch die Digitalisierung wie auch auf die Aushöhlung der Unabhängigkeit der Gerichte durch Politiker. „Wenn Grundrechte nicht verteidigt werden, gerät auch eine scheinbar gefestigte Demokratie in Gefahr“, mahnte Ellenberger.

Reifferscheid will daher auch weiter über das Grundgesetz informieren. Dazu ist im Hauptgebäude ein neuer Informations- und Loungebereich gestaltet worden. Einige Exponate – etwa zwei Originalstühle der Parlamentarischen Versammlung, Münzen, Bilder, Stempel und Ausweise – als Leihgaben aus dem Bonner „Haus der Geschichte gibt es hier zwar nur bis zum 23. Mai. Aber viele Ton- und Bilddokumente sollen auf Dauer sämtlichen Lehrgangsteilnehmern stets vor Augen führen, wie das Grundgesetz, auf das sie schwören, entstanden ist und welche Bedeutung es hat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019