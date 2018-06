Grundschüler geben Abschlusskonzert

Anzeige

Das Popakademie Förderprojekt InterSchool gibt heute am Freitag im Technoseum ab 15.30 Uhr sein Abschlusskonzert. Absolventen der Popakademie haben im Rahmen des Integrationsprojekts „InterSchool – Integration, Interkulturelle Musik und Schule“ an fünf Mannheimer Grundschulen musikalische AGs mit dem Schwerpunkt Sprachförderung angeboten. Die Neckarschule, die Bertha-Hirsch-Schule, die Friedrich-Ebert-Schule, die Vogelstangschule und die Humboldt-Grundschule haben an dem Projekt teilgenommen und werden auftreten. Das Hilfswerk der Mannheimer Lions-Clubs e.V. fördert die Zusammenarbeit und das Konzert. ham