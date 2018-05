Grundschulen erst später am Zug

Anzeige

Für die katholische Dekanin Inge Reimann ist deshalb klar: „Damit Werte vermittelt werden können, brauchen wir dringend Ethikunterricht – und zwar ab der ersten Klasse.“ Diese Forderung der Kirchen steht schon seit längerem im Raum. Mit dem jetzt vorgelegten Konzept geht das Land allerdings zunächst einen ersten Schritt.

Ministerin sieht Notwendigkeit

Aktuell wird Ethik an Gymnasien ab Klasse 7, an Haupt-/Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen ab Klasse 8 unterrichtet. Das Konzept sieht vor, den Unterricht von Klasse 7 bis Klasse 5 bis zum Schuljahr 2021/22 an allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen anzubieten. Erst danach sind die Grundschulen an der Reihe. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betont die Notwendigkeit, auch dort tätig zu werden. Zunächst müssten aber die entsprechenden Bildungspläne entwickelt werden.

Der Bildungsgewerkschaft GEW ist das nicht ambitioniert genug. Sie setzt sich dafür ein, „dass in allen Schularten Ethikunterricht schnell selbstverständlich wird“, heißt es in einer Pressemitteilung: Die GEW erwartet auch für die die Grundschule einen „Stufenplan“ zur Einführung von Ethikunterricht. „Die Grundschulen wissen ja überhaupt nicht, was sie mit den Schülern machen, die nicht in den Religionsunterricht gehen, weil sie keine Stunden haben“, sagt die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz.

Die derzeitige Situation bringt ein weiteres Problem mit sich. In der Regel muss Religion auf die Randstunden verlegt werden, damit es für die Schüler, die den Unterricht nicht besuchen, keinen Leerlauf gibt. Ein durchgängiges Ethikangebot, so Inge Reimann, würde „letztlich auch das Fach Religion stärken“, weil es dann öfter auch in den Kernstunden unterrichtet werden könnte.

Andreas Weisbrod betont: „Wir sehen in Ethik keine Konkurrenz zum Religionsunterricht. Es ist gut, wenn Werte vermittelt werden, damit Schüler sich im Leben zurechtfinden.“ Deshalb tut schnelles Handeln auch aus seiner Sicht Not: „Wir leisten es uns, Kinder mit wichtigen Fragen jahrelang alleine zu lassen.“ Normale Klassenlehrerstunden könnten das, was Ethik- und Religionsunterricht bei der Wertevermittlung bieten, nicht auffangen.

Ausgebildete Ethiklehrer, sagt seine Kollegin Inge Reimann, „haben wir genug“. Die schnelle Einführung des entsprechenden Unterrichts, davon ist sie überzeugt, „wäre gut investiertes Geld“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018