Grundschulen in Aufregung

Ob nach Berlin, Mailand oder Madrid – sie gehören für Schüler zu den Höhepunkten des Schuljahres, wenn nicht sogar der gesamten Schulzeit: Klassenfahrten. Nicht wenige schwärmen noch Jahrzehnte später von ihrer Studienreise nach Rom, zeigen sich selbst Dekaden nach dem Besuch der Schlachtfelder von Verdun zutiefst beeindruckt. Geht es nach einer aktuellen Direktive des Kultusministeriums, könnten viele Tagesausflüge und Studienreisen dieser Art bald der Vergangenheit angehören: So sollen Schulleiter künftig keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen mehr genehmigen, bei denen Lehrer auf Teilen der Kosten sitzenbleiben.

Reisen dürfen also nur noch im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bewilligt werden. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, nach der es unzulässig ist, dass Lehrer auf die ihnen zustehende Reisekostenvergütung verzichten. Gegen diese in Baden-Württemberg jahrelang gelebte Praxis hatte ein Lehrer geklagt.

Gymnasien gelassen

„Uns ist wichtig, dass man eine gute Lösung findet, bei der Lehrer nicht auf ihren Kosten sitzenbleiben“, erklärte Christine Sattler, Sprecherin des Kultusministeriums. Für konkrete Maßnahmen müsse zudem die schriftliche Urteilsbegründung abgewartet werden. Auch darüber, welche Schulformen die Regelung wie stark betrifft, konnte das Kultusministerium keine Angaben machen. Recherchen des „Mannheimer Morgen“ ergaben ein ganz unterschiedliches Stimmungsbild.

Gerhard Weber, Leiter des Moll-Gymnasiums und als geschäftsführender Schulleiter Sprecher für alle Mannheimer Gymnasien, möchte „die Kirche im Dorf lassen – bei den Gymnasien sehe ich das Abendland nicht untergehen“, sagt er. „Wir kommen mit dem Budget gut zurecht. In den 17 Jahren, in denen ich Schulleiter bin, musste nie eine Fahrt aus Kostengründen ausfallen.“ Dem Moll-Gymnasium stünden aus dem Topf des Kultusministeriums aktuell rund 3500 Euro pro Schuljahr zur Verfügung. „Außerdem besteht die Möglichkeit, bei der EU Fördergelder zu beantragen – zum Beispiel für unsere Fahrten nach Polen oder Frankreich.“ In der Praxis sei es zudem meist so, dass die Lehrer für Anfahrt und Unterkunft Freiplätze zur Verfügung gestellt bekämen, die nach Zustimmung der Schul- und der Gesamtlehrerkonferenz auch genutzt werden dürften. „Problematisch ist es vielleicht für Schulen, die weiter wegfahren, etwa nach Übersee.“

Ganz anders gestaltet sich die Situation bei den Mannheimer Grundschulen. „Bei uns haben das Urteil und die Mitteilung des Kultusministeriums für große Aufregung gesorgt – auch mich hat das Thema sehr bewegt“, gesteht Cordula Rößler, Geschäftsführende Schulleiterin der Mannheimer Grundschulen. Als Rektorin der Hans-Christian-Andersen-Schule stünden ihr für außerunterrichtliche Veranstaltungen pro Schuljahr insgesamt 120 Euro zur Verfügung – für zwölf Klassen, wohlgemerkt. Ausflüge wie das dreitägige Landschulheim in der dritten Klasse bezahlten die Lehrkräfte aufgrund des kleinen Budgets in der Regel aus eigener Tasche. „Wir sprechen hier von Kosten zwischen 80 und 100 Euro“, so Rößler. Freiplätze würden meist den weiteren Begleitpersonen überlassen, die oft Lehramtsanwärter oder Angestellte aus dem Schulumfeld sind. „Das zu stemmen wird jetzt enorm schwer.“

„Baden-Baden statt New York“

Mehrtägige Reisen seien in der Grundschule eigentlich nicht vorgesehen, aber schon seit mehr als 20 Jahren Usus. „Für die Schüler ist das enorm wichtig und pädagogisch wertvoll“, findet Cordula Rößler. „Durch die Aufenthalte wird die Klassengemeinschaft gestärkt, Lehrer und Schüler können sich noch mal ganz anders, in einer anderen Rolle kennenlernen.“

Auch Thilo Dieing, Sprecher des Stadtschülerrats, findet: „Klassenfahrten sind enorm wichtig.“ Wohin diese dann gingen, sei allerdings nicht so entscheidend. „Es reicht ja Baden-Baden statt New York. Kulturelles und Historisches kann man ja fast überall lernen – und Spaß haben auch“, sagt er. „Wichtig ist, dass es für jeden bezahlbar sein muss.“

