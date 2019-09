Grundschulkinder von Unbekannten angesprochen

Mannheim.Irakli Kakhidze steht vor dem Schultor mit dem Handy am Ohr. Ein wenig sorgenvoll blickt er herauf zu den Klassenzimmern auf der anderen Seite des Schulhofs. Seit er von dem Vorfall weiß, holt er seine Tochter immer direkt vom Schultor ab. „Ich liebe meine Tochter und will sicher gehen, dass ihr nichts passiert“, sagt der 39-Jährige. Den Vorfall, um den es geht, schildert die Polizei auf „MM“-Anfrage so: Am Dienstag vor einer Woche sollen am Ausgang der Pestalozzi-Grundschule in der Otto-Beck-Straße (Schwetzingerstadt) ein Junge und ein Mädchen gegen 13 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Er war laut Polizei in Begleitung eines weiteren Mannes, der neben einem weißen Lieferwagen stand.

Schülern Süßigkeiten angeboten

Nach Angaben der Ermittler soll einer der Männer den Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Die Kinder hätten aber abgelehnt und seien weitergelaufen. Etwas Ähnliches sei nach Polizeiangaben auch einer Freundin des Mädchens passiert.

Laut Beamten soll es sich um hellhäutige und schlanke Männer gehandelt haben. Einer soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß gewesen sein, der andere größer als 1,80 Meter. Kurz darauf vereinbarte die Polizei mit der Schulleitung, einen Brief an die Eltern zu verfassen. Das Ziel: Kinder wie Eltern auf das Thema hinweisen und sensibilisieren.

Auch wenn einige Eltern vor dem Schultor Sorgen haben, der Vorsitzende des Elternbeirats fühlt sich gut vorbereitet. „Man nimmt so etwas natürlich zur Kenntnis und ist nun noch aufmerksamer“, sagt Khanh Vi Duong. Der 43-Jährige hat eine Tochter in der Pestalozzi-Grundschule. Er ist zufrieden damit, wie Polizei und Schulleitung mit dem Vorfall umgegangen sind. „Wir sind gut informiert worden“, sagt er.

Für Duong ist es wichtig, dass die Kinder ein starkes Selbstbewusstsein haben: „Man muss auch darauf achten, dass man die Kinder nicht verängstigt.“ Miriam Karch ist es wichtig, dass es nicht nur unter den Kindern, sondern auch den Eltern, keine Panik gibt. Sie ist Lehrerin an der Schule und gehört zum Schulleitungsteam. „Es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber natürlich ist Wachsamkeit wichtig“, sagt sie. Es ist vermutlich der erste Vorfall dieser Art an der Pestalozzi-Grundschule. „In der Vergangenheit wurde kein weiterer Fall an der Grundschule polizeilich bekannt“, teilte Polizeisprecher Christoph Kunkel auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Fälle, dass Kinder angesprochen werden, gibt es immer wieder - auch in Mannheim. Die Polizei hat in diesem Jahr bisher 26 Vorfälle dieser Art registriert, 2018 waren es 25, im Jahr davor 30. In jedem Fall geht die Polizei gleich vor. Wenn der Vorfall schnell gemeldet wird, fahren Beamte zum Ort und versuchen, die Verdächtigen noch zu erreichen. Wenn das nicht gelingt, leiten die Beamten eine Fahndung ein.

Auch die Streifenpolizisten werden angewiesen, häufiger an dem Ort vorbeizufahren und verdächtige Personen zu kontrollieren. „Wir nehmen jeden Hinweis ernst, bei dem es um das verdächtige Ansprechen von Kindern geht“, sagt Polizeisprecher Kunkel.

Selbstbewusstsein lernen

„Der beste Schutz des Kindes ist seine eigene Stärke“, sagt Iris Krämer vom Kinderschutzbund. Sie ist Vorsitzende des Ortsverbandes Mannheim. Wenn ein Kind früh lernt, „Stopp“ zu sagen und sich zu behaupten, sei es weniger gefährdet. „Dafür ist es aber wichtig, dass die Eltern immer wieder mit den Kindern über dieses Thema sprechen“, fügt sie hinzu.

Im Mai dieses Jahres hatten mehrere Fälle in der Region für Aufregung gesorgt, in denen Kinder von Unbekannten angesprochen worden waren - unter anderem in Dossenheim und Wiesloch. In Weinheim hatten sich zwei Unbekannte einem Elfjährigen in den Weg gestellt und ihn aufgefordert, in ihr Auto zu steigen. Der Junge radelte weiter und erstattete gemeinsam mit seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. tge/apt

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019