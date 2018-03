Gruppe attackiert drei Männer in Innenstadt mit Glasflasche und Pfefferspray

Anzeige

Mannheim.Eine etwa 15-köpfige Gruppe hat drei Männer (20, 28 und 29 Jahre alt) am Sonntagabend in der Mannheimer Innenstadt angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 20-Jähriger gegen 19.30 Uhr in Höhe des Quadrates N 7, 9 mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Einem 28-jährigen Begleiter wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Als der 28-Jährige am Boden lag, trat ein bislang unbekannter Täter auf ihn ein. Außerdem wurde ihm sein Mobiltelefon gestohlen. Der 29-Jährige wurde ebenfalls mit Pfefferspray verletzt. Die beiden älteren Männer kamen in ein Krankenhaus. Ein Teil der Angreifer-Gruppe flüchtete in Richtung Quadrat O 7. Die Männer seien unter 18 Jahren alt, waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und sollen dunkle Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 bei der Polizei zu melden. (ham/pol)