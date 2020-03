Gruppe bedrängt und schlägt 20-Jährigen wegen FCK-Fanpullover

Mannheim.Eine Gruppe von etwa zwölf Männern soll am Samstagabend einen 20-Jährigen in Mannheim bedrängt und geschlagen haben. Der Grund war nach Angaben der Polizei der 1.FCK-Fanpullover des Mannes.

Der junge Mann habe sich gegen 23 Uhr in der Linie 1 der Straßenbahn befunden und habe an der Haltestelle Tattersall aussteigen wollen. Daran sei der junge Mann von der Gruppe gehindert worden.

Der 20-Jährige habe sich losreißen können und sei zu Fuß in Richtung Kunsthalle gelaufen. Sechs bislang unbekannte Personen aus der Gruppe folgten ihm und holten ihn schließlich ein, hieß es in einer Mitteilung.

Daraufhin sollen die Männer am Pullover des 20-Jährigen gerissen und ihn aufgefordert haben, diesen auszuhändigen. Laut Polizei handelte es sich dabei um ein Sweatshirt des 1. FC Kaiserslautern. Eingeschüchtert habe der junge Mann sein Sweatshirt abgegeben, danach sollen die Täter die Örtlichkeit in Richtung Planken verlassen haben. Beim Weglaufen soll der 20-Jährige wegen seiner Fan-Gesinnung auch beleidigt worden sein.

Als der 20-Jährige dann in Richtung Hauptbahnhof ging, kam nach Angaben der Polizei der Rest der Gruppe auf ihn zu und verlangte ebenfalls nach dem Kleidungsstück. Als der Mann anzeigte, dass er diesen bereits abgegeben hatte, soll einer der Unbekannten den 20-Jährigen so fest ins Gesicht geschlagen haben, dass er auf die Straße taumelte und ein Auto gerade noch ausweichen konnte. Danach soll auch diese Gruppe in Richtung Planken geflüchtet sein.

Der junge Mann erstattete Anzeige und konnte selbständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Mögliche Zeugen, die sowohl das Geschehen in der Straßenbahn als auch am Kaiserrring beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei den Beamten melden.