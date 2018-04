Gruppe greift an

Anzeige

Eine Gruppe von zehn Personen hat zwei 19-Jährige in der Innenstadt angegriffen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf dem Vorplatz eines Schnellrestaurants im Quadrat O 7. Die Angreifer schlugen und traten auf die Jugendlichen ein. Außerdem stach ein Mitglied der Gruppe einem der 19-Jährigen mit einem Messer in den Oberschenkel. Die beiden jungen Erwachsenen wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Die Angreifer flüchteten in verschiedene Richtungen. Bei einer Fahndung nahm die Polizei zwei Tatverdächtige, einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen, vorläufig fest. Warum es zu der Auseinandersetzung kam und in welcher Beziehung die beteiligten Personen zueinander stehen, wird ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/1 25 80 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen. ham/pol