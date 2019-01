Gruppe versucht Eröffnungsfeier von Linkem Zentrum zu stören – 21-Jähriger durch Pfefferspray verletzt

Mannheim.Eine Gruppe hat am Samstagnachmittag versucht, die Eröffnungsfeier des "Ewwe Longt´s - Linkes Zentrum Mannheim" zu stören. Hierbei wurde aus den Reihen der etwa zehnköpfigen Gruppe auch Pfefferspray versprüht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch das Spray wurde ein 21-jähriger Besucher des Zentrums in der Mannheimer Neckarstadt leicht verletzt. Zudem wurde vor dem Veranstaltungsraum an der an der Ecke Kobellstraße/ Uhlandstraße ein bengalisches Feuer gezündet.

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort, versuchten einige Personen der Gruppe zu Fuß zu flüchten. Laut Angaben der Beamten konnten neun Personen bei einer eingeleiteten Fahndung kontrolliert werden. Bei den Kontrollen wurden zwei Pfeffersprays beschlagnahmt, außerdem wurden diverse Gegenstände zum Selbstschutz, eine sogenannte "Passivbewaffnung", mitgeführt. Um welche Gegenstände genau es sich hierbei handelte, teilte die Polizei nicht mit. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt, eine Person wurde zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verbracht. Wie die Polizei mitteilte, waren die neun Personen nach derzeitigem Kenntnisstand im jugendlichen und heranwachsenden Alter.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz hat die Kriminalpolizei übernommen. Im Verlauf des Samstags kam es nach bisherigen Kenntnissen zu keinen weiteren Vorfällen oder Störungen der Veranstaltung. (kama/dls)