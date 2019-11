Grusel in der Trauerhalle

Gewöhnungsbedürftig, spannend, verstörend, grotesk – in jedem Fall aber interessant klingt die Ankündigung für einen „schaurig-schönen Abend“ am Samstag, 16. November, in der Trauerhalle des Hauptfriedhofs. Das Quartett Tutu Toulouse lädt zum musikalisch-literarischen Gruselkabinettstückchen ein. Statt Liebesfreud‘ und Liebesleid stehen bei der zweiten Veranstaltung dieser Art Autoren von Gruselromanen Pate und bitten zum schaurig-schönen Reigen im November. Tutu Toulouse lässt Schauergestalten tanzen: Vampire, Werwölfe und Figuren aus Gothic-Klassikern von Edgar Allen Poe bis Bram Stoker gesellen sich zu modernen Buhmännern und Schreckensgestalten aus Film, Funk und Fernsehen. Die musikalische Lesung beginnt um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro. abo

Info: Vorverkauf und Info unter kulturevents-rheinneckar.com

