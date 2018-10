Gruselig, haarig, harmlos

Sie kommt auf langen haarigen Beinen angekrabbelt, bringt es als erwachsenes Tier auf eine recht stattliche Leibesfülle von zwei Zentimetern und sieht einer Tarantel furchtbar ähnlich: Die Kräuseljagdspinne, eigentlich eine südländische Artgenossin, die nun aber bei uns überall groß und gruselig in Erscheinung tritt. Der heiße, trockene Sommer hat sie wohl zur massenhaften Vermehrung angeregt. Sie fühlt sich nun als Botschafterin des Klimawandels bei uns heimisch, stört aber mancherorts den häuslichen Frieden ganz empfindlich.

Mannheims Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel muss in diesen Tagen wegen Spinnenalarms öfter ausrücken und beruhigend einwirken. Von Rheinau-Süd bis Vogelstang erregt das Mini-Monster Aufsehen, in Garagen oder Schuppen wird sie gesichtet, aber ebenso gerne dringt sie jetzt vor ins warme Wohnzimmer.

Kein Grund zur Panik

„Kein Grund zur Panik“, entwarnt der Biologe, obwohl auch ihm die Angriffslust der Spezies schon unter die Haut ging. Rietschel ließ ein besonders prächtiges Exemplar Zoropsis spinimana sozusagen im Selbstversuch über seinen Handrücken laufen, und schon biss es mit seinen Mundwerkzeugen kräftig zu, zeigte sein giftiges Wesen. Das kann dem Menschen allerdings nicht wirklich gefährlich werden.

„Eine leichte Rötung und Schwellung an den zwei Bissstellen und danach ein Kribbeln, als ob man in Brennnesseln gegriffen hätte – mehr passiert nicht“, so Rietschel über seine Begegnung mit dem Gliederfüßer. Dennoch: Arachnophobiker – das sind die Menschen, die sich schon vor kleinen Spinnen heillos fürchten – werden sich von der Harmlosigkeit der Biester nicht so ohne Weiteres überzeugen lassen. Für sie sehen die Achtbeiner in jedem Fall angsterregend aus.

Die Tierchen spinnen übrigens keine Netze, sondern lauern nächtens an der Wand auf Beute und schießen dann im Sprung gekräuselte Fäden ab, die den Gegner bewegungsunfähig machen. Der Comic-Held Spiderman hat schließlich seine extrem wendigen Bewegungsmanöver von einer Webspinne „geerbt“, soll er doch von einer genetisch manipulierten Spinne gebissen worden sein und danach Superkräfte sowie einen geschärften Sinn für Gefahren entwickelt haben.

Segensreicher Insektenfresser

Auch die Fähigkeit Wände zu erklettern, wurden ihm angeblich durch Zoropsis-Zauber eingeimpft. Eine derartige Wandlung ins Überirdische darf man sich nun von einem Biss nicht erwarten – vor dem Tier fürchten, das muss man sich aber auch nicht, beruhigt Rietschel ängstliche Gemüter.

„Mit einem Glas einfangen, und dann nach draußen befördern“, rät der Experte. So hat man es auch im Pfarramt auf der Vogelstang gemacht, wo eine Spinne Unterschlupf gesucht hatte. Man entließ die Kreatur in Gottes freie Natur. Dort wirkt das Geschöpf mit dem Gruseleffekt nämlich auch segensreich. Als Insektenfresser und Schnakenvernichter leistet die Kräuseljagdspinne einen wertvollen ökologischen Beitrag und hält dem Menschen Lästlinge vom Leib.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018