Günter Beier: Haus hat sich bewährt

Das Haus hat sich bewährt. Als Lehrling bin ich immer daran vorbei gefahren, als es gebaut wurde. Es erfüllt hervorragend seinen Zweck und sollte daher erhalten werden. Wir haben unseren Stammplatz in der fünften Reihe, schon seit Jahrzehnten. Es gibt eine sehr gute Akustik, man ist nah am Geschehen. Natürlich muss es jetzt saniert werden. Aber als alter Mannheimer möchte ich, dass es so erhalten wird – das ist doch besser, als wenn sich jetzt irgendein junger Architekt mit einem Neubau austoben kann.

Günter Beier, Seniorchef Gärtnerei Beier