Gustav Peter Wöhler Band auf der Bühne im Capitol

„Love Is The Drug“ ist nicht nur ein großartiger Song von Roxy Music – der Titel könnte passender kaum sein für das neue Programm der Gustav Peter Wöhler Band. Denn Liebe ist doch allzu oft das Thema, die Inspiration, der Antrieb für die Lieblings-Songs, die Gustav Peter Wöhler und seine Musiker für ihr Programm auswählen. In Mannheim werden sie im Capitol ihre gefühlvolle Song-Auswahl vorstellen. Für die Aufführung am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. / red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020