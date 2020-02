„Gut, aber keine Dauerlösung“

Vertreter des Mannheimer Einzelhandels begrüßen den halbjährigen Versuch des neuen „Micro-Hub“ als Umschlagplatz für Post- und Paketsendungen. „Es ist in Ordnung, das jetzt mal auszuprobieren, das ist besser als eine rein theoretische Simulation“, sagt Lutz Pauels (Bild), Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, stellvertretend für die Einzelhändler in der Innenstadt im Gespräch mit dem „MM“.

Allerdings hält er den Standort auf dem Parkplatz in M 4a nicht für gut geeignet: „Das ist für uns keine Dauerlösung.“ Unter anderem, weil die direkte Ausfahrt vom Parkplatz auf die Bismarckstraße zwischen L 4 und L 6 derzeit noch wegen der Bauarbeiten am Polizeipräsidium gesperrt sei. Generell hält Pauels es für problematisch, dass große Fahrzeuge oder Lastwagen durch die Auswahl dieses Standorts weiterhin in die Quadrate fahren müssen. „Unser Wunsch ist es, die Umladestation möglichst an den Rand der Innenstadt, etwa in den Hafen, zu legen“, sagt Lutz Pauels. Für die Zukunft sei es wichtig, dass der „Micro-Hub“ nicht nur von einzelnen, sondern von allen Paketdienstleistern genutzt werde. (BILD: Ruffler)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020