Gut vernetzt und mit Humor

Auf die Frage nach seinem Geburtsort senkt Alexander Fleck den Blick. „Ludwigshafen“, antwortet er leise. Dort habe seine Mutter einen Frauenarzt ihres Vertrauens gehabt. Den vermeintlichen Makel weiß Fleck indes zur Eigenwerbung zu nutzen: „Ich bin ein Kind der Metropolregion!“ In Ludwigshafen geboren, in Viernheim an der katholischen Albertus-Magnus-Schule Abitur gemacht (weil am Feudenheimer Gymnasium keinen Leistungskurs Latein gab), in Heidelberg Jura studiert. Und gewohnt hat der Christdemokrat natürlich stets in Mannheim.

Seit 17 Jahren ist Fleck in Feudenheim als Bezirksbeirat lokalpolitisch aktiv. In den Gemeinderat hätte er es fast schon im ersten Anlauf geschafft. Sein Parteifreund Bernd Kupfer, der später nachrückte, holte 2014 nur 39 Stimmen mehr als er. Das weiß Fleck aber nur von einer anderen Stadträtin: „Marianne Seitz hat das ausgerechnet, ich wollte es gar nicht so genau wissen.“ Sein damaliges Ergebnis sei jedenfalls „knapp und ärgerlich“ gewesen.

Umso mehr freut sich der 41-Jährige beim Treffen im Grimminger- Café auf der Feudenheimer Hauptstraße, dass es nun geklappt hat. Fleck geht, so ist es intern verabredet, in die Ausschüsse für Umwelt und Technik sowie für Kultur. Zudem wird er kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion und soll sich neben Feudenheim auch um Wallstadt und die Vogelstang kümmern. Ist er also der Ostbeauftragte? „Südost“, korrigiert Fleck, Käfertal betreue Chris Rihm. Der machte zusammen mit Stadtrats-Kollege Thomas Hornung zuletzt von sich reden, indem beide auf eigene Faust Wahlplakate aller Parteien abhängten und dazu auch die Bürger aufforderten.

Auf die Frage, wie er diese Aktion juristisch beurteilt, blickt Fleck in seine Kaffeetasse. „Da möchte ich die Aussage verweigern“, sagt der Fachanwalt für Straf- und Verkehrsrecht. Unstrittig sei, dass es diesmal alle Parteien mit ihren Plakaten übertrieben hätten. Für seine gab der 41-Jährige nach eigenen Angaben einen fünfstelligen Betrag aus.

„Piep, piep, piep . . .“

Fleck arbeitet für die gleiche Anwaltssozietät wie sein Fraktionschef Claudius Kranz. Beide erlangten vor Jahren kurzzeitig bundesweite Beachtung, als ein Team der „heute show“ sie dazu brachte, auf einem CDU-Bundesparteitag „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb“ anzustimmen. Die Resonanz sei gewaltig gewesen, erinnert sich Fleck. Aber er bereue es nicht. „Politik muss nicht immer trocken sein.“ Besonders er als leidenschaftlicher Fasnachter habe viel Humor. Gerade sei ihm der erste Reim für seine Büttenrede in der neuen Saison eingefallen. Verraten will er ihn nicht.

Auf Bundesparteitage geht Fleck gern. Als Justiziar der CDU Nordbaden ist er gut vernetzt und kann so auch Gastredner für den Kurpfälzer Frühschoppen finden, den er für die Mittelstandsvereinigung der Partei auf dem Maimarkt organisiert.

Vernetzt zu sein, ist Fleck auch in der Lokalpolitik wichtig. Selbst zu einigen in der SPD habe er gute Kontakte, sagt er. „Es sollte uns allen um die Sache gehen, dann können wir viel bewegen. Baustellen gibt es ja mehr als genug.“ Fleck nennt etwa die Probleme der Ehrenamtlichen. „Die fühlen sich von der Stadt zu Recht vernachlässigt.“ Der Christdemokrat ist in einigen Vereinen sowie in der katholischen Kirche aktiv. Und was hält Fleck von der in Feudenheim nach wie vor umstrittenen Bundesgartenschau? Da blickt er ähnlich begeistert wie bei der Frage nach seiner Geburtsstadt Ludwigshafen. „Ich habe beim Bürgerentscheid mit Nein gestimmt.“ Aber das Ja der Mehrheit akzeptiere er natürlich. Ob die Buga indes tatsächlich 2023 stattfinden könne, da sehe er „noch einige Fragenzeichen“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019