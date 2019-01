Gutachten geplant

Jeder Bürger in Baden-Württemberg hat das Recht, sich mit einer Petition an den Stuttgarter Landtag zu wenden. Die Eingabe kann per Post, online oder per Fax getätigt werden. Der Petitionsausschuss kümmert sich dann um das Anliegen.

Das 21-köpfige Gremium versucht, Lösungsvorschläge zu machen. Eine Entscheidung kann es nicht treffen.

Die Parteien sind entsprechend ihrer Stärke im Parlament in dem Ausschuss vertreten. mis/imo