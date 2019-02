Gutachter sieht Spielräume

Am Rheindamm sollen zahlreiche Bäume gefällt werden. © Rittelmann

Es können in einzelnen Abschnitten möglicherweise Bäume erhalten werden, die Dammsanierung selbst und der anschließende Betrieb des Hochwasserschutzwalls würden aber aufwendiger, teurer und unsicherer im Hochwasser-Fall – zu diesem Ergebnis kommt Andreas Bieberstein von der Universität Karlsruhe. Der Gutachter trug seine Bewertung der Pläne zur anstehenden Sanierung des Rheindamms (wir berichteten) gestern im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats unter Leitung von Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) vor.

„Das Ergebnis ist leider nicht so ausgefallen, wie wir uns das erhofft hatten“, so bewertete Stadtrat Thomas Hornung (CDU) den Vortrag des Deichbau-Spezialisten. Zahlreiche Zuhörer im Publikum und offenbar auch einige Stadträte hatten wohl gehofft, dass der Gutachter den Planungen des Landesbetriebs Gewässer im Regierungspräsidium eine Abfuhr erteilt. Denn die Absicht der Behörde, bei der Erneuerung des Deichs auf rund vier Kilometern Länge zwischen Großkraftwerk und Lindenhof alle Bäume auf und am Damm zu fällen, ist bei vielen Lindenhöfern auf Widerstand gestoßen. Dauerhaft soll ein Areal von fünf Hektar entlang des Damms baumfrei werden. „Eine Horrorvorstellung“, wie Bezirksbeirat Peter Karbstein (Grüne) den geplanten Kahlschlag bezeichnete.

Immerhin: Gutachter Bieberstein zeigte Abschnitt für Abschnitt auf, wo die Entwurfspläne des Regierungspräsidiums Spielräume für den Baumschutz eröffnen – vor allem bei der vorgesehenen Rodung eines insgesamt zehn Meter breiten Streifens am Fuß des Damms. Eine zweite Spundwand als Wurzelsperre könne hier zumindest abschnittsweise ermöglichen, nur auf vier statt zehn Metern zu roden.

Auf dem Damm selbst, das machte der Leiter des Landesbetriebs Gewässer, Achim Stelzer, deutlich, dürften künftig keine Bäume stehen – und hätten nach den allgemeinen Regeln auch bisher er nicht stehen sollen. Stelzer: „Man hat das früher unterschätzt.“

Für das weitere Vorgehen kündigte Stelzer unter anderem an, „qualifizierte Kostenschätzungen“ und Bewertungen des Strömungsverhaltens am Damm bei Hochwasser vorzulegen. lang

