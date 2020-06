Gutachter: Täter nutzte die „Gelegenheit“

Der 28-Jährige, der sich zurzeit am Landgericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten muss, ist bereits wegen eines Sexualdeliktes vorbestraft. Am 17. Juli 2018 hatte er im Freizeitbad Miramar ebenfalls eine Frau vergewaltigt, deshalb war er zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die aktuell am Landgericht verhandelte Tat fand fünf Wochen früher im Juni 2018 statt. Der Prozess hatte erst kürzlich begonnen, weil die Ermittlungen lange andauerten und erst ein DNA-Abgleich von Spuren der Vergewaltigung im Freizeitbad auf die Spur des Angeklagten führten.

Keine psychische Erkrankung

Am Freitag sagte nun der psychiatrische Gutachter aus. Er war auch Sachverständiger bei der Verhandlung zur Tat im Miramar. Erkenntnisse habe es nur vom Angeklagten. Bei anderen Taten gebe es auch „externe“ Hinweise, zum Beispiel über abgespeicherte Bilder auf dem Computer oder durch Aussagen von Ex-Partnerinnen. Nach Angaben des Angeklagten hätten Pubertät, Partnerschaften und Sexualpraktiken im üblichen Rahmen stattgefunden.

Eine grundsätzliche Frage sei, so der Gutachter, ob für einen Täter bei einer Vergewaltigung Aggressivität nur ein Selbstzweck ist, also lediglich ein Mittel für den Geschlechtsverkehr. Oder ob Sexualität ohne Aggressivität nicht lebbar ist, also Erniedrigungen, Unterwerfung und Demütigung dazugehören müssen – solche Täter hätten eine schlechte Sozialprognose. Zum Angeklagten erklärte der Sachverständige: „Er vermittelt das Bild, dass um den Sexualverkehr durchzuführende Aggressivität nicht Kern, sondern notwendig ist.“ Es gebe keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung. Allerdings sei der Angeklagte unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen, habe lange versucht, ein bürgerliches Leben zu führen.

Der Vorsitzende wollte wissen, ob bei dem Angeklagten eine besondere Frauenfeindlichkeit vorliege. Jede Vergewaltigung sei frauenfeindlich, betonte daraufhin der Gutachter, einen Schluss zu ziehen, dass der Angeklagte einen generell frauenfeindlichen Charakter habe, sei jedoch nicht möglich. Der Verteidiger des Angeklagten stellte fest: „Es scheint so, dass seine Taten spontan gewesen sind.“ Doch dem widersprach der Facharzt. Bei solchen Taten werde sozusagen auf eine Gelegenheit gewartet, sie geschehen also nicht spontan. Der 28-Jährige sei „klar den therapiebedürftigen Straftätern“ zuzuordnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in der Nacht zum 9. Juni 2018 eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Er habe damals beobachtet, wie sich das Mädchen von einer Freundin verabschiedete und dann allein unterwegs war. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass der Angeklagte bereits zu diesem Zeitpunkt den Plan hatte, mit dem Mädchen Sex zu haben. Aus diesem Grund habe er die 15-Jährige angesprochen und vorgeschlagen, im nahen Luisenpark gemeinsam einen Joint zu rauchen. Wie es in der Anklage heißt, ging sie auf den Vorschlag ein. Dann soll der 28-Jährige seine Hose heruntergelassen haben. Als die 15-Jährige weglaufen wollte, habe er sie festgehalten, zu einem Gebüsch gezogen und dort vergewaltigt.

Am Montag wird der Prozess ab 9 Uhr im Landgericht fortgesetzt.

