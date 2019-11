Gute Idee auf richtigem Weg

Man kann es nicht oft genug sagen: das Herzogenried-Freibad zum Kombibad zu erweitern, ist ein guter Plan. Das zeigt sich auch darin, dass der Gemeinderat geschlossen dahinter steht. Im Unterschied zum anderen großen Bäder-Projekt, dem von der Stadt geplanten Hallenbad neben dem Carl-Benz-Bad, gibt es hier keine Standorte-Debatte.

Die vorgesehenen Kosten von 31,5 Millionen Euro sind zwar ein stolzer Preis. Aber sie bewegen sich beim zu erwartenden Nutzen für Schulen, Wassersportler sowie sonstige Schwimmfreunde noch in vertretbarer Höhe. Während andernorts Bäder ersatzlos geschlossen werden, will Mannheim sein Becken-Angebot konzentrieren und so langfristig erhalten. Stand heute ist das ein erfolgversprechender Weg.

Was indes nicht mehr so üppig anmutet, ist die Bürgerbeteiligung bei der Auswahl des Modells. Bisher war von einer Woche die Rede, jetzt ist es – zumindest in organisierter Form – nur noch dieser Freitag. Aber es wäre auch seltsam, erst die Gewinner in einem aufwendigen Architektenwettbewerb zu küren und dann alles auf Null zu setzen, um ausgiebigst die Bürger zu befragen. Zumal viele der baurechtlichen Fallstricke für Laien unsichtbar sind. Es macht schon Sinn, dass die Experten vorgeben und die Lokalpolitiker darüber entscheiden. In diesen Prozess können sich ja auch die Bürger, etwa über die Bezirksbeiräte, weiter einbringen. Hoffentlich.

