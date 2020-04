Gute Ideen helfen in der Krise weiter

Vielen Einzelhändlern und Dienstleistern bleiben in der Corona-Krise die Kunden aus. Erst recht, wenn sie auf behördliche Anweisung schließen mussten, aber auch wenn sie von der Schließung ausgenommen sind, lässt die Nachfrage nach. Wir veröffentlichen einige Firmen, die sich auf unseren Aufruf gemeldet haben und trotzdem erreichbar sind.

Rodiger Berufskleidung

Als Händler für Berufs- und Schutzkleidung gehört das Unternehmen in T 2, 2-3 zum Grundversorger für viele Berufsgruppen und ist weiter telefonisch und online erreichbar. Auch das Ladengeschäft ist geöffnet, der Zugang jedoch streng limitiert, „um mich und meine Kunden zu schützen“, sagt Florian Rodiger. In einer Mail an die Kunden appellierte Manfred Rodiger: „Bitte vergeben Sie keine Aufträge per Internet. Das hilft der Region überhaupt nicht.“

Tanzschule Lamadé

Alle Kurse und das gemeinsame Tanzen sind bis auf weiteres ausgesetzt. Damit Tänzer das bisher Erlernte nicht vergessen, bietet Christian Lamadé Trainings-Videos an. Per E-Mail an video@lamade.com erhalten Kunden unter Angabe des Namens und des Kurses den Link zum Download. Für die Clubpaare gibt es Live-Unterricht, für Schüler Live-Videos auf Instagram. „An mehr arbeiten wir gerade“, kündigt Lamadé an.

Dörr

Der Inneneinrichter bietet eine Onlineberatung mittels Videochat an. „Der Kunde kann die Planung zuhause auf seinem PC verfolgen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Kehl. Auch Besuche vor Ort zur Beratung und zum Aufmaß – mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand – sind möglich. Termine können über E-Mail info@doerr-ma.de oder telefonisch 0621/86 24 11 32 vereinbart werden.

Schuh Keller (Ludwigshafen)

Der Schuhhändler berät telefonisch (0621/511 294 oder kostenfrei 0800/5 11 22 33) und ist über den Onlineshop (schuh-keller.de) erreichbar. Außerdem haben Edmund Keller und Marcus Keller-Leist die Online-Plattform shopfair24.de übernommen, für die sie vor etwas mehr als einem Jahr Pilothändler waren. „So können die Schuhhändler zumindest ein bisschen verkaufen und verdienen dabei auch etwas“, sagt Seniorchef Edmund Keller. Wie viele Händler ihre Ware auf der Plattform anbieten, wollte Keller nicht sagen.

Back2Action

Die Gesellschaft, die Unternehmen digitale Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz bietet, hat eine Initiative für Arbeitnehmer im Homeoffice gestartet. Ihr webbasiertes Gesundheitstool Back2Action steht Firmen und deren Mitarbeitern im April und Mai deutschlandweit vier Wochen lang kostenlos zur Verfügung, so dass Entspannungs- und Bewegungsübungen auch zuhause möglich sind. Infos: 0621/49 07 53 91, kontakt@Back2Action.de. cs

