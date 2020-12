Gute Laune als beste Medizin

Er lacht gerne und oft, kann richtig gut Mannemerisch, ist bodenständig und heimatverbunden sowie stets fröhlich und sozial sehr engagiert – das alles charakterisiert Marcus Fähnle. Nun soll der Neckarauer Hausarzt, der seine Patienten immer mit Optimismus aufmuntert und ihnen gute Laune als Arznei verschreibt, die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims bekommen: den Bloomaulorden.

Der neue Ordensträger „passt irgendwie auch in dieses Jahr, in dem wir alle ja größten Respekt vor den Berufsbildern in Medizin und Pflege haben“, so das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Auswahlkomitee. Während Ehrungen wie der „Saumagenorden“ oder der „Courageorden“ wegen der Pandemie 2021 nicht vergeben werden, will das Trio bewusst an der Tradition festhalten, den vom früheren „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling gestifteten Orden wirklich jährlich zu vergeben.

Im Stillen sozial aktiv

Sie sind optimistisch, dass das Nationaltheater bis Februar, wenn die Verleihung – üblicherweise am Fasnachtssonntag – stattfinden soll, wieder geöffnet ist. Das in diesem Jahr geehrte Bloomaul, Opernsänger Joachim Goltz, bereitet dazu bereits eine wunderschöne Operetten-Gala vor – die eigentlich an Silvester Premiere haben sollte, aber das fällt aus.

„Es ist mir eine total große Ehre“, freut sich Fähnle über die Auszeichnung: „Ich freue mich furchtbar, denn ich bin einfach überzeugter Mannheimer, hier fest verwurzelt und mit dem Blumepeterfest groß geworden“, reagiert der 52-Jähriger, „aber ich hätte nie gedacht, dass diese Ehrung mal ein kleiner Hausarzt bekommt“. Selbstverständlich wolle er sich „sehr gerne aktiv einbringen“, etwa bei Benefizveranstaltungen“, verspricht Fähnle sofort.

Das tut er ja auch bisher schon. Fähnle ist Vorstand der Frank-Herrmann-Stiftung, die im Stillen gezielt helfen will, wo es der Staat nicht tut und bei einem Thema, das sonst oft totgeschwiegen wird: die Unterstützung von psychisch Kranken. Für sie organisiert Fähnle mit seinen Stiftungskollegen jährlich ein großes Benefizkonzert mit Künstlern des Nationaltheaters – dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie als Video. Auch bei seinen Freunden in der „Räuberhöhle“ oder im Lions-Club gilt das neue Bloomaul als jemand, der sich gerne sehr engagiert einbringt und oft zupackend hilft.

Fähnle kommt aus einer alteingesessenen Mannheimer Familie. Der Vater seiner Mutter war Georg Engelhorn, der 1890 mit Adam Sturm das Textilgeschäft „Engelhorn & Sturm“ eröffnete. Marcus Fähnle, Sohn einer Ärztin und eines Richters, studierte nach dem Abitur am Moll-Gymnasium in Heidelberg und Mannheim Medizin. Bloomaul Klaus van Ackern war sein Doktorvater. Der Internist hat die Zusatzqualifikation für Notfall- und Sportmedizin, für Naturheilverfahren und Palliativmedizin. Er ist ein echter Hausarzt, der – stets unterwegs auf seiner alten Vespa – noch Hausbesuche macht, sich verständnisvoll Zeit für Patienten nimmt und zudem eine Koronarsportgruppe betreut.

Viele Jahre hat der große Musikfreund gelegentlich als Schiffsarzt an Bord des historischen Windjammers „Alexander von Humboldt“ Beruf und Hobby verbunden. Aber im Gegensatz zu seinem Bruder, der oft im Ausland arbeitete, „wollte ich nie weg aus Mannem“, wie er sagt.

Das Auswahlkomitee „beeindruckte nicht nur die humorvoll-positive Lebensauffassung des neuen Ordensträgers, mit der er sich und seine Mitstreiter und Patienten auch in diesen bedrückenden Corona-Zeiten motiviert, sondern sein zusätzliches ehrenamtliches Engagement in und für seine Heimatstadt Mannheim“, erklärten Haass, Siegelmann und Weizel ihre Wahl.

