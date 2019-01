Gute Noten für Caritas

Die Schuldnerberatungsstelle der Caritas in Mannheim leistet sehr gute Arbeit – zu diesem Urteil kommt eine Erhebung der Erzdiözese Freiburg. Bescheinigt wird das demnach von Menschen, die vor einem Schuldenproblem standen, nicht mehr allein zurechtkamen und bei der Caritas Rat suchten. Bei der Befragung Ende des vergangenen Jahres, deren Auswertung jetzt vorliegt, vergaben die Klienten die Gesamtnote 1,3.

55 ausgefüllte Fragebögen

Teilgenommen hatten 17 Caritas-Schuldnerberatungsstellen aus der Erzdiözese. In Mannheim wurden 174 Klienten, deren Beratung im Jahr 2017 beendet war, angeschrieben, 55 schickten den Fragebogen ausgefüllt zurück. Davon gaben 91 Prozent an, mit der Beratung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. 95 Prozent der Befragten in Mannheim würden die Caritas-Schuldnerberatung weiterempfehlen. Die Unterstützung dort habe ihnen einen besseren Überblick verschafft (66 Prozent), und sie könnten wieder besser schlafen (56 Prozent). red/lok

