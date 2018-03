„Gute Opposition ist wichtig!“

Anzeige

Geboren 1938 in Frankfurt am Main, kam sie mit ihren Eltern und vier Geschwistern nach Mannheim – ihr Vater arbeitete bei der BASF. Nach dem Abitur am KFG studierte Konstanze Overhoff (so ihr Geburtsname) Geschichte, Philosophie und Anglistik, erst in Heidelberg, dann in Berlin, wo sie Michael Wegner kennenlernte. Die beiden promovierten, heirateten, lebten in München und Hamburg, bevor sie sich 1970 mit zwei Kindern in Mannheim niederließen. Es waren politisch bewegte Zeiten, in denen das junge, für die 68er-Studentenrevolte nur knapp zu alte Paar den Weg in die SPD fand.

Anfang als Bezirksbeirätin

Konstanze Wegner, Historikerin mit Halbtagsjob an der Uni, wurde 1975 Bezirksbeirätin in der Oststadt. 1980 zog sie in den Gemeinderat ein, 1985 kandidierte sie erstmals für den Bundestag. Sozialpolitische Themen beschäftigten sie zunächst besonders, sie gründete Pro Familia und das Frauenhaus mit, setzte sich zu Beginn noch von Bonn, später dann von Berlin aus dafür ein, dass Mannheim bei der Finanzierung wichtiger Projekte vom Bund angemessen berücksichtigt wurde.

Partei- und Fraktionsämter folgten, im Haushaltsausschuss und in ihrem letzten Jahr als Bundestagsabgeordnete sogar im Geheimausschuss G 10, kümmerte sie sich darum, wie politische Ideen und staatliche Aufgaben finanziell umgesetzt werden können. Nach ihrem Rückzug aus der Berufspolitik engagierte sie sich für die Arbeitsgemeinschaft 60+ der SPD, für die sie auf Kreis-, Landes- und Bundesebene bis 2009 Vorstandsarbeit leistete. lang

