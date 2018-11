Gute Tat zum Martinstag

Verwundert schaut Joachim Fiebig in den Spiegel. „Ich habe ja jetzt ein ganz neues Gesicht und sehe 20 Jahre jünger aus“, freute sich der 78-jährige Rentner. Am Sonntag kamen die Barber Angels ins Haus der Caritas in Mannheim. Übersetzt bedeutet der englische Begriff so viel wie „Bruderschaft der Friseur-Engel“, es handelt sich um eine Vereinigung von Friseuren aus ganz Deutschland. Die Männer und Frauen sehen in ihrer schwarzen Lederkluft aus wie eine Rocker-Gruppe. Doch statt auf heißen Motorrädern kamen die mehr als 20 „Friseur-Rocker“ aus Süddeutschland mit Scheren und Rasierern, um Mannheimerinnen und Mannheimern zu helfen, die wenig Geld haben.

„Wir wollen obdachlosen und bedürftigen Menschen durch kostenlose Haar- und Bartschnitte etwas Selbstwertgefühl und ein gepflegteres Aussehen zurückgeben“, erklärte Präsident Claus Niedermaier. Der Friseurmeister aus Biberach hatte die Friseur-Engel-Bruderschaft im November 2016 gegründet. Ziel sei es, die Ausgliederung, die ein ungepflegtes Äußeres meist verursache, zu durchbrechen. „Ein gepflegtes Erscheinungsbild mit einer ordentlichen Frisur ist häufig der erste Schritt, um dem Teufelskreis der Obdachlosigkeit zu entkommen und eine Arbeit zu finden“, weiß der erfahrene Friseurmeister.

Die Leder-Kluft ist laut Niedermaier die Uniform der Barber Angels. Aber mit Motorradfahren haben die Barbiere nichts am Hut. Vielmehr kommen durch die besondere Kleidung kaum Berührungsängste bei den bedürftigen Menschen auf. Diese tauten am Sonntag denn auch bald auf und erzählten den Friseuren sogar aus ihrem Leben.

Essen für die Gäste

Unter den Kutten der Rocker-Friseure schlägt ein weiches Herz. Wie beim Sandhofener Haarkünstler Filippo Lupo, der schon seit vier Jahren dabei ist. Er machte Rentner Joachim Fiebig, dessen Frau vor vier Jahren verstorbenen ist und der sich mit seiner knappen Rente nur selten einen neuen Haarschnitt leisten kann, wieder schick. Nach dem Haarschnitt gab es eine Umarmung.

Drei Stunden frisierten die Haar-Rocker im Caritashaus gratis 150 Männer und Frauen in Not, wie beispielsweise auch Sandra Schmidt. Die 43-jährige gelernte Altenpflegerin lebt von Hartz IV und muss sich jeden Friseurbesuch „vom Munde absparen“, wie sie erzählte. Stolz wuschelte sie sich durch den topmodernen und pflegeleichten Haarschnitt, den Sonja Grbavac aus dem Friseursalon von Michaela Diefenbach in Ilvesheim auf ihrem Kopf gezaubert hat.

Jan Schimanski hatte um Haare und Bart ganz zerzaust ausgesehen. Mit einem kostenlosen Haar- und Bartschnitt machte Lucia Santovito aus Sandhofen den 55-jährigen Polen glücklich. „Erst hat er sich gar nicht getraut“, berichtete die engagierte Friseurin. Vielmehr habe Schimanskis Freundin ihn überredet. „Aber jetzt ist er ganz froh und glücklich“, stellte die Friseurin fest. Außerdem durften Jan Schimanski und seine Freundin, Alia Szewczynski (53 Jahre), sich am Stand von Apollo Optik aus Offenbach noch jeweils eine schicke Lesebrille aussuchen.

Das Verwöhnprogramm umfasste aber nicht nur das Aussehen. Auch leckeres Essen erhielten die Gäste der Barber Angels, serviert vom Caritasverband Mannheim. „Die Barber-Angel-Aktion passt wunderbar zum St. Martins Tag, an dem es ja auch nach der Martinsgeschichte um das Thema Teilen geht“, freute sich Caritas-Mitarbeiterin Stefanie Paul. Sie seien „sehr dankbar, dass an diesem Tag so viele fachlich versierte Friseure ins Caritashaus gekommen sind“.

Auch Salvatore Jaci, Vorsitzender der Friseur-Innung Mannheim, freute sich über den Hilfseinsatz seiner Kollegen, die Friseurmeisterin Michaela Diefenbach aus Ilvesheim nach Mannheim eingeladen habe. „Ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich“, sagte der Friseurmeister. Umso mehr freute er sich über den Einsatz seiner Kollegen – noch dazu an einem Sonntag. „Sie haben den bedürftigen Menschen nicht nur ein tolles Styling verpasst, sondern auch ein ganz neues Selbstbewusstsein und Lebensfreude geschenkt“, sagte er. Die Gäste der Barber Angels bekamen zum Abschied außerdem noch Geschenktaschen mit ein paar Kosmetika, gesponsert von der Industrie.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.11.2018