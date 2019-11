„Die Zeitung im Briefkasten gibt es in dieser Form in Zukunft nicht mehr.“ Mit dieser Aussage in seiner Keynote eröffnet Jörg Sadrozinski das Medien-Zukunft-Festival in der Abendakademie. Dort treffen sich Profis zum Gedankenaustausch über die Zukunft der Medien – denn die stehen vor einer großen wie spannenden Herausforderung, sagt Dagmar Lange zur Begrüßung. Die Vorsitzende des Deutschen Journalisten Verbandes (DJV) fordert auch in Zukunft einen schlagkräftigen Journalismus.

„Wir produzieren eigene Falschnachrichten“, beschreibt beispielsweise Sandra Andrés eine der Aufgaben aus ihrem Workshop. Die Referentin spricht über Desinformation und Verifikation, sie bringt den Teilnehmern Fake News – also bewusst gestreute Falschnachrichten – und Deepfakes – täuschend echte, aber gefälschte Bilder und Videos – näher. „Was sind eigentlich Falschnachrichten?“ Am Beispiel von 15 Schlagzeilen gibt sie Antworten, zeigt aber auch auf, wie der gezielte Einsatz von Fehlinformation funktioniert. Am Ende kreieren die Teilnehmer dann selbst Falschnachrichten: „Erst wenn man die Hintergründe zu Falschnachrichten verstanden hat, kann man sie auch bekämpfen“, erklärt Sandra Andrés.

„In einer komplexen und komplizierten Welt gibt der Journalismus Orientierung“, formuliert Sadrozinski eine seiner sechs Thesen zwischen Momentaufnahme und Zukunftsperspektive, zwischen Krise und Aufbruch, so beschreibt er die aktuelle Lage. „Journalismus interessiert die ganze Gesellschaft“, und mit Transparenz will er Vertrauen schaffen. Sadrozinski blickt jedenfalls optimistisch in Zukunft, wie er es in seiner letzten These formuliert: „Guten Journalismus wird es weiterhin geben.“ Dem vorwiegend jungen Publikum des Festivals werden neun teilweise ganztägige Workshops angeboten. Darin arbeiten sie an Zielen und wie sie erreicht werden.

Sollten Zeitungen gendern?

Ein Zimmer weiter referiert Felix Huesmann über den Umgang mit Rechtspopulisten: „Es geht um die AfD“, spricht er deutlich aus: „Wie sehen die sich, wie definieren sie sich?“ Er erklärt nicht nur die Opferrolle, die die AfD oft annehme, sondern deckt auch Sprachcodes auf: Journalisten müssten lernen, mit Rechtspopulisten umzugehen, so Huesmann, „ohne deren Sprache zu übernehmen und ohne sich selber in Gefahr zu bringen“.

Eine Podiumsdiskussion am Nachmittag dreht sich dann um die Frage, ob Medien gendern sollten – also in der Sprache strikt zwischen Frauen und Männer unterscheiden sollten. „Bundeskanzlerin – so etwas gab es früher nicht“, sagt Johannah Illgner, „und doch ist der Begriff heute selbstverständlich geworden.“ Für Senta Krasser geht es um die Meinungs- und Diskussionsfreiheit sowie um die Auseinandersetzung damit: „Die Menschen wollen sichtbar werden.“ Für Ilka Bühner geht es um Kreativität: „Wir haben eine Zeit des Umbruchs, da muss man Neues ausprobieren.“

„Bei mir war es eine Entwicklung vom Volontär zum Mediensprecher“, beschreibt Jens Fey seinen Werdegang. Heute ist er Pressesprecher der BASF und steht am späten Nachmittag zusammen mit den Pressesprechern Joachim Bock (Landgericht), Ralf Walther (Stadt Mannheim), Norbert Schätzle (Polizei) sowie dem Chefredakteur des „Mannheimer Morgen“, Karsten Kammholz, Rede und Antwort und beschreibt seine aktuelle Aufgabe.

Lokale Medien extrem wichtig

Sinnkrisen gehören zum Werdegang fast aller Teilnehmer auf dem Podium, wie sich herausstellt. „Ich fand es wichtig, Leuten zu erklären, wie es geht“, so Bock, „ich mache es gerne.“ Dennoch kommt auch Kritik an Journalisten auf, die etwa den Unterschied zwischen Revision und Berufung nicht kennen, aber auch nicht danach fragen. Fey ist da fein raus: „Chemie ist ohnehin erklärungsbedürftig.“ Und für Schätzle klingt der Umgang mit Journalisten fast wie ein Polizeieinsatz: „Wo Journalisten auftauchen, kommt der Pressesprecher.“ Einig waren sich alle, dass die lokalen Medien extrem wichtig sind: „Wir brauchen die Journalisten, um Inhalte zu transportieren“, so Schätzle. Karsten Kammholz setzt sich für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Pressestelle und Redaktion ein – und fordert „Gespräche auf Augenhöhe“.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 24.11.2019