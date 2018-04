Guter Geschmack als Erfolgsrezept

Anzeige

„Es wird weniger kleine Bäckereien geben und mehr mittelständische“, sagte Obermeisterin Juliane Ockert vor der Hauptversammlung der Bäcker-Innung Mannheim Stadt und Land zur Zukunft der Betriebe. Geschäftsführerin Vera Wolf ergänzte vor rund 30 Innungsmitgliedern, dass kleine Bäckereien ihre Existenzberechtigung haben, wenn sie sich spezialisierten: „Sie brauchen Fingerspitzengefühl, zum Beispiel für Baguette.“ Auch damit könnten sich Handwerksbetriebe von den Discounter-Angeboten differenzieren.

Partnerschaft mit Liebig-Schule

Marianne Sienknecht, Rektorin der Justus-von-Liebig-Schule, forderte, dass sich die Bäcker nicht auf einen Preiskampf mit den Billiganbietern einlassen: „Ihre eigenen Rezepte sind der Schlüssel zum Erfolg. Wer Wert auf guten Geschmack legt, ist auch bereit, dafür zu bezahlen.“ Die seit über 50 Jahren bestehende Partnerschaft zur Bäckerinnung solle weiterlaufen. Alois Jöst, Präsident der Handwerkskammer, betonte, dass Ideen und Mut in den Betrieben gefragt seien. Im Hinblick auf die Politik kritisierte er, dass „zu viel Gegenwart verwaltet und zu wenig Zukunft gestaltet wird“.

Bei der Jahresrechnung 2017 einschließlich des Fördervereins des Bäckerhandwerks und dem Plan für 2018 gab es eine besondere Investition: Im Gebäude der Innung in S 4 steht eine aufwendige Erneuerung von Leitungswasserrohren sowie eine Betonsanierung an, was insgesamt mit 119 000 Euro veranschlagt ist. Für die Finanzierung soll ein Bankkredit in Höhe von 80 000 Euro aufgenommen werden, was von der Versammlung einstimmig beschlossen wurde.