„Guter Tag für Industriestandort“

Dass die Stadtverwaltung ihr Vorkaufsrecht für das Industriegelände von General Electric (GE) tatsächlich wahrnimmt, diese Option stand gestern in der Sondersitzung des Gemeinderats gar nicht mehr auf der Tagesordnung. Stattdessen beschloss das Gremium mit großer Mehrheit, auf das Vorkaufsrecht zu verzichten. Der Grund: Die Stadtverwaltung hatte mit dem Projektentwickler Aurelis bereits vor der Sitzung einen Vertrag notariell beurkundet, der ihr laut Beschlussvorlage „weitreichende Steuerungsmöglichkeiten“ bei der Entwicklung des Geländes einräumt. Mit dem Beschluss des Gemeinderats kann dieser Vertrag nun wirksam werden.

Der Projektentwickler Aurelis hatte das Gelände zum Stichtag 1. April für 28 Millionen Euro von GE gekauft. Mit dem nun geschlossenen Vertrag will die Stadtverwaltung sicherstellen, dass sie auf die künftige Nutzung des Geländes Einfluss hat – deshalb hatte sie zunächst auch erwogen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Die Stadtverwaltung wünscht sich in der früheren Turbinenfabrik auch in Zukunft „arbeitsplatzintensive gewerbliche Nutzungen“, wie es in dem Vertrag heißt – also Industrieproduktion, Handwerk und Dienstleistungen. Verhindern möchte man dagegen großflächigen Einzelhandel, Logistikbetriebe sowie Spielhallen oder Bordelle.

Der Vertrag sieht unter anderem die Einrichtung eines Lenkungsausschusses vor, der das Vorgehen steuert. Bei künftigen Verkäufen von Teilflächen des GE-Geländes an Dritte behält die Stadt außerdem ein Vorkaufsrecht. Sie kann darüber hinaus Mietverträge für Bereiche des Areals ablehnen, wenn ihr der Mieter nicht zusagt. Zunächst hatte es in den Verhandlungen mit Aurelis offenbar nicht danach ausgesehen, eine Einigung über die Entwicklung des GE-Geländes zu erzielen.

Deshalb hatte die Verwaltung in den vergangenen Wochen auch noch eine zweite Beschlussvorlage formuliert – nämlich die, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Dann wären für Kauf und Entwicklung des Geländes allerdings Kosten von rund 50 Millionen Euro auf sie zugekommen. Die gefundene Vereinbarung mit Aurelis war den Stadträten allerdings deutlich lieber – für den Vertrag hatte es deshalb bereits im Hauptausschuss, der vor dem Gemeinderat tagte, auch ein einstimmiges Ja gegeben.

„Ein guter Tag für den Industriestandort Mannheim“, sagte Reinhold Götz von der SPD. Er sehe auf dem GE-Gelände Möglichkeiten für Mannheimer Firmen, denen ihr bisheriger Standort zu klein werde. Dirk Grunert (Grüne) sprach von einer „guten Vereinbarung mit Aurelis, weil wir Einfluss nehmen können, was da passiert“. Achim Weizel (Freie Wähler) sieht „nur positive Aspekte. Wir sind nicht der Ansicht, dass die Stadt das Gelände hätte kaufen müssen“. Ähnlich argumentierte auch Claudius Kranz für die CDU: „Gut, dass man sich auf diesen Weg begeben hat.“ Mit dem Kauf des Grundstückes durch die Stadt „hätten wir uns schwergetan“.

Die Vereinbarung sei „eine gute Grundlage, um das GE-Gelände zu entwickeln“, ohne dass die Stadt Mannheim finanzielle Risiken übernehme, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Es gebe bereits Interessenten für die Flächen, „aber es ist noch nichts spruchreif“. Das Ganze sei keine Sache von Monaten, sondern für einen Zeitraum „von zwei bis drei Jahren“. Der Hauptausschuss sprach sich gestern auch einstimmig für die Einrichtung eines Nachttaxis für Frauen aus. Die Idee: Frauen sollen nachts ein Taxi ordern können und dann einen städtischen Zuschuss von sieben Euro pro Fahrt erhalten, der vom Preis abgezogen wird. Zur Verfügung stehen 25000 Euro pro Jahr. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am 12. März.

Mehrheitlich votierte der Ausschuss auch für den geplanten verkaufsoffenen Sonntag zur Eröffnung der sanierten Planken am 7. April. Es wäre in diesem Jahr dann der zweite neben dem traditionellen Termin im Oktober. Auch hier fällt die Entscheidung am 12. März. SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer erklärte, dass die Mehrheit seiner Fraktion nicht zustimmen werde. Man habe „die begründete Sorge“, dass mit einem solchen Beschluss dauerhaft ein zweiter offener Sonntag kommen könnte. Auch die Linke verweigerte die Zustimmung.

