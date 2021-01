Gutscheine für Familien

Marina Neumann aus Mannheim kann sich freuen: Sie hat den Hauptpreis beim Fred-Fuchs-Familiengewinnspiel gewonnen – und damit Vorfreude aufs Kofferpacken, wenn es einmal wieder erlaubt ist. Denn Marina Neumann kann mit ihrer Familie (zwei Kindern) das Gardaland Resort in Italien besuchen. Der Wert: 2000 Euro. Auch der zweite Preis ist eine Reise – und zwar in das Tropical Island bei Berlin. Martina Dünkel aus Biblis freut sich mit ihrer Familie mit drei Kindern über einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro. Heiko Hauck aus Mannheim kann mit seiner Familie mit zwei Kindern ein ganzes Jahr lang von seinem dritten Preis profitieren. Er gewinnt einen Familienjahreseintritt im Holidaypark in Haßloch im Wert von 250 Euro.

Das Familien- gewinnspiel unseres Maskottchens Fred Fuchs lief das ganze Jahr 2020 über. Die Teilnahme war per Zeitungscoupon und online möglich.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021