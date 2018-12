Gutscheinheft ist wieder erhältlich

Der Familienpass für das kommende Jahr liegt ab sofort vor und kann bestellt werden, das hat die Stadt gestern mitgeteilt. Der Pass enthält Gutscheine für verschiedene Angebote in Mannheim, darunter etwa die Frei- und Hallenbäder, die Stadtparks oder die Stadtbibliothek. Alle Mannheimer Familien mit Kindern unter 18 Jahren können den kostenlosen Pass anfordern, unabhängig von ihrem Einkommen.

Neben freiem Eintritt zu städtischen Angeboten enthält der Pass auch Gutscheine für Angebote von Vereinen, auch der Kinder-und Jugendzirkus Paletti ist enthalten.

Zum Familienpass für alle Mannheimer mit minderjährigen Kindern gibt es auch den Familienpass plus. Er wendet sich an sozial schwache Mannheimer Familien, die staatliche Leistung beziehen. Er enthält weitere Leistungen.

Antrag online absenden

Ab sofort können die neuen Familienpässe ausgestellt werden. Am einfachsten geht das nach Angaben der Stadt im Internet unter www.mannheim.de/familienpass. Zudem kann das Gutscheinheft in den Bürgerdienststellen auch persönlich bestellt werden. Dort liegen die nötigen Formulare aus. Der Familienpass plus kann nicht im Internet bestellt werden. Hier müssen Interessenten mit den aktuellen Leistungsbescheiden persönlich bei den Bürgerdiensten einen Antrag stellen. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.12.2018