Gyrokopter bricht Flug ab

Ein Tragschrauber oder Gyrokopter im Flug. © dpa

Am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr hat ein Gyrokopter, der vom City-Airport aus in östlicher Richtung gestartet war, seinen Flug wegen technischer Probleme abbrechen und landen müssen. Dabei kam niemand zu Schaden, der Tragschrauber konnte bauartbedingt ohne Probleme zum City-Airport zurückkehren und dort landen. Vorsichtshalber hatte sich die Flugplatz-Feuerwehr an der Landebahn in Bereitschaft gehalten, wie City-Airport-Geschäftsführer Reinhard Becker dem „MM“ auf Anfrage bestätigte.

Der Gyrokopter war zu einem Werkstattflug aufgebrochen, als der Pilot bemerkte, wie er eine zunächst weiße Rauchfahne hinter seinem Fluggerät herzog, die sich rasch dunkel verfärbte. Bewohner der südlichen und westlichen Stadtteile konnten den Zwischenfall am Himmel über der Stadt beobachten.

Bei einem Tragschrauber oder Gyrokopter handelt es sich um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Anders als bei diesem wird der Rotor des Gyrokopters aber nicht durch ein Triebwerk angetrieben, sondern passiv durch den Fahrtwind in Drehung gebracht. Der Vortrieb erfolgt durch einen motorgetriebenen Propeller. Gyrokopter gelten als sichere und vergleichsweise einfach zu bedienende Fluggeräte, die nur eine sehr kurze Startrollbahn benötigen. Auch ein Ausfall des Motorantriebs ist unkritisch bei Gyrokoptern. scho

