„Habe dort gelernt, mich zu positionieren“

Politisch links, pazifistisch und ein bisschen öko. Müsste Regina Heilmann ihr Teenager-Ich in drei Worten beschreiben, wären es wohl diese. Sie erinnert sich gerne an die Zeit zwischen politischen Diskussionen, Demos und Konzerten. Eine Einrichtung spielt in ihren Gedanken eine besondere Rolle: das Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade. „Ich war gefühlt jeden Tag dort“, erzählt die

...