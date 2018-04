Hacke für Lebenswerk gewürdigt

Anzeige

Der Mannheimer Schlaganfallspezialist Werner Hacke erhält den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. An diesem Samstag zeichnet Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Medizinprofessor im Schloss Ludwigsburg aus.

Hacke war 1988 in Heidelberg zum damals jüngsten Leiter einer neurologischen Klinik in Deutschland berufen worden. Mit der Gründung einer eigenständigen Intensivstation an der Universitätsklinik legte er den Grundstein für eine flächendeckende Versorgung von Schlaganfallpatienten in Baden-Württemberg. Hacke gab den Anstoß für große internationale Studien zur Wirksamkeit der heute gängigen Behandlungsverfahren. Auf deren Basis wurden viele neue Therapien und Medikamente etabliert. Er gilt von 1990 bis 2012 als der weltweit am meisten zitierte Neurologe.

Über den Tellerrand der neurologischen Fachwelt hinaus erwarb sich Hacke hohes Ansehen für sein Engagement in der Vorbeugung und Früherkennung von Schlaganfallrisiken. Er hat das Thema im Bewusstsein der breiten Gesellschaft verankert. Um ihn im Ruhestand als Berater zu erhalten, berief ihn die medizinische Fakultät 2014 zum ersten Seniorprofessor für Medizin.