Hände wie Bärenpranken

Von unserer Mitarbeiterin

Waltraud Kirsch-Mayer

Akromegalie – bitte was? So dürften die meisten Menschen reagieren, wenn der Name dieser Krankheit auftaucht. Das traf auch für Nicola Parlatore zu. „Bei meiner Diagnose habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört.“ Dabei hatte der Architekt jahrelang aufgrund eines schwer einstellbaren Diabetes, außerdem wegen Schlafstörungen, Bluthochdruck und körperlicher Abgeschlagenheit mehrere Ärzte konsultiert. Dass seine massiven Beschwerden mit unkontrolliert ausgeschütteten Wachstumshormonen als Folge eines gutartigen Tumors der Hirnanhangsdrüse (medizinisch Hypophyse genannt) zusammenhängen, hat sich eher zufällig herausgestellt.

Eigentlich war der 42-Jährige wegen einer Blutauffälligkeit in die UMM (Universitätsmedizin Mannheim) überwiesen worden. Die Stationsärzte baten den Hormon-Spezialisten Hans-Peter Hammes, Leiter der Sektion Endokrinologie an der „5. Med.“ , sich den Patienten anzuschauen. Ihm fielen sofort dessen breite Finger und große Zunge auf – „typische Zeichen einer Akromegalie“, so Hammes. Laborwerte und die bei einem Zuckerbelastungstest erzielten Hormonergebnisse passten zu seiner klinischen Blick-Diagnose. Außerdem offenbarten in der MRT-Röhre Kopf-Aufnahmen einen gutartigen Tumor der Hirnanhangsdrüse. Inzwischen ist das auf die Hormondrüse drückende gutartige Geschwulst in der UMM neurochirurgisch entfernt worden – und zwar vollständig, so dass der operierte Diplom Ingenieur als geheilt gilt.

Glieder wachsen schleichend

Üblicherweise vergehen um die sechs bis acht Jahre, manchmal auch länger, ehe eine Akromegalie, auch „Riesenwuchs“ oder „Gigantismus“ genannt, entdeckt wird. Grund: Das krankheitsbedingte Wachstum erfolgt schleichend – weshalb sich Gliedmaßen wie Gesichtszüge zunächst unbemerkt verändern: Im Laufe der Jahre treten Wangenknochen hervor, wird die Nasenwurzel breiter, vergrößert sich der Unterkiefer derart, dass Lücken in den Zahnreihen entstehen. Außerdem verwandeln sich so manche Hände und Füße in wahre Pranken. „Wenn man allmählich größere Schuhnummern nehmen muss, denkt man: Na ja, meine Füße latschen sich aus“, berichtet Nicola Parlatore. Erst nach der Diagnose hätten ihm Freunde gesagt, wie sehr sich seine Gesichtszüge gewandelt haben. Diesen Prozess offenbaren auch alte Fotos. Als berühmtester Akromegalie-Betroffener gilt der (2014 gestorbene) US-Schauspieler Richard Kiel – aus James-Bond-Filmen als „der Beißer“ bekannt. Der 2,17 Meter große Hüne mit dem hervorstehenden Kinn, das er in „Der Spion, der mich liebte“ und „Moonraker – streng geheim“ mit einem Stahlgebiss furchterregend verstärkte, hatte aufgrund seiner ungewöhnlichen Erscheinung als Bösewicht Kinokarriere gemacht. Optische Veränderungen sind aber nicht alles. Hormonspezialist Hammes weist darauf hin, dass die Erkrankung Organe im Körper ebenfalls attackiert. Etwa vermag sich der Herzmuskel zu vergrößern, können überaktive Darmschleimhäute Ausstülpungen des Verdauungsorgans bewirken.

Wie bei vielen Erkrankungen gilt auch bei Akromegalie, dass sich eine frühe Diagnose günstig auf die Therapie auswirkt. Als medizinische Erfahrung gilt: Bei einem noch kleinen Geschwulst ist die Chance einer kompletten wie unkomplizierten Entfernung sehr hoch. Auch wenn Begleitsymptome keineswegs eindeutig sind, rät Endokrinologe Hammes folgende Veränderungen mit dem Hausarzt zu besprechen: Fingerringe lassen sich nicht mehr abziehen. Über Jahre passende Handschuhe erweisen sich als zu klein. Füße werden breiter, so dass längst eingelaufene Schuhe drücken.

