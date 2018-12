„Hänsel und Gretel“ von Humperdinck im Nationaltheater

„Hänsel und Gretel“ als große Oper: Humperdincks erfolgreichstes Werk erfreut seit über 100 Jahren Groß und Klein. Im Vergleich zur Vorlage ist hier die Handlung verkürzt und die „böse“ Stiefmutter humanisiert. Ihre große Beliebtheit verdankt die idyllische Märchenoper nicht zuletzt der Mischung aus spätromantischer Orchestersprache und schlichten Volksliedern wie „Suse, liebe Suse“ oder „Ein Männlein steht im Walde“. Humperdincks ironisch tituliertes „Kinderstubenweihfestspiel“ erfreut in der Regie von Hans Blum Generationen von Mannheimer Familien. Für die Vorstellung am 29. Dezember um 18 Uhr im Opernhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. bro/Bild: LysYSeng

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018