Häusser-Haus lädt zum Salongespräch

In der Reihe „Salongespräche im Häusser-Haus“, dem früheren Wohnhaus und Atelier des 2013 verstorbenen berühmten Fotokünstlers Robert Häusser in der Ladenburgerstraße 23 in Käfertal, geht es heute um 19 Uhr um Nachkriegskunst.

Kulturjournalistin Annika Wind diskutiert mit Josef Walch, emeritierter Professor für Didaktik an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle, und der Kunsthistorikerin Ursula Dann über die „Stunde Null“ in der Kunst nach 1945. Anlass ist eine besondere Ausstellung: Noch bis 23. März zeigt das Häusser-Haus eine Einzelausstellung mit Zeichnungen und Ölgemälden von Fred Emmerich. Der H.A.P. Grieshaber Schüler Emmerich, der 1999 verstarb, wäre am 21. März 90 Jahre alt. Er prägte mit seinem Werk, aber auch seinen Veranstaltungen im Atelier in L 8 die Nachkriegskunst Mannheims – gemeinsam mit Künstlern wie Rudi Baerwind oder Edgar Schmandt. Mit der Ausstellung endet Ende März die künstlerische Nutzung vom Häusser-Haus, es ist dann privat vermietet.