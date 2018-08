Hafengeschichte wird aufpoliert

Große Freude bei Margitta Frölich, Helen Heberer, Roland Hörner und Lothar Quast (v.l.) bei der Scheckübergabe. © Tröster

Mitten im industrieromantisch anmutenden Teil des Hafens im Jungbusch liegt sie und prägt seit der Industrialisierung das Stadtbild – die Teufelsbrücke. Die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen und das Bauwerk zum Denkmal für kommende Generationen gemacht. Um die Brücke hatte es in der Vergangenheit viel Aufruhr gegeben (wir berichteten). Gestern wurde eine Spende für den letzten zu sanierenden Teil der Überquerung, nämlich dem Maschinenhäuschen, übergeben.

Bewegte Historie

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) stellt für die Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung dank einer zweckgebundenen Spende exakt 30165 Euro zur Verfügung. Die Spende stammt aus einer aufgelösten gemeinnützigen Stiftung der ehemaligen Rheinischen Hypotheken Bank in Mannheim und wurde stellvertretend für diese von Margitta Frölich übergeben. Ortskuratorin der DSD, Helen Heberer, sprach gestern am Tag der Spendenübergabe an Hafendirektor Roland Hörner von einem „freudigen Anlass“, als sie auf der Brücke stand und die bewegte Geschichte der Brücke Revue passieren ließ. Auch Bürgermeister Lothar Quast zeigte sich begeistert, „dass ein Dokument Mannheimer Hafengeschichte erhalten und dadurch erlebbar wird“.

Aus Worten werden Taten

Margitta Frölich war sichtlich gerührt, während Roland Hörner sich bedankte und darauf hinwies, was ihm besonders gefalle: Nämlich dass auf viele Worte jetzt Taten folgten. So strahlt das Maschinenhaus der ältesten erhaltenen Brücke des frühen Mannheimer Industriezeitalters bald in neuem Glanz. see

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018