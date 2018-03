Haftbefehl gegen 18-Jährigen

Anzeige

Beamte des Fahndungsdezernats und des Einsatzzugs der Polizei haben am Mittwochnachmittag einen per Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen auf dem Luzenberg festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, steht er im Verdacht, an den gewalttätigen Angriffen auf Polizeibeamte Mitte Dezember auf den Planken am Rande des Weihnachtsmarktes beteiligt gewesen zu sein. Der junge Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Rückblende: Am 14. Dezember des vergangenen Jahres hatte ein Gewaltexzess in der Fußgängerzone für Schlagzeilen gesorgt (wir berichteten mehrfach). Mehr als zehn Zeugen hatten die schockierenden Szenen damals auf den Planken beobachtet und ihre Aussagen zu Protokoll gegeben. Der 18-Jährige steht nun in dringendem Verdacht, an den Taten beteiligt gewesen zu sein.

Verstärkung rückt an

An dem fraglichen 14. Dezember, einem Donnerstag, sollen zunächst gegen 18.30 Uhr zwei Polizeibeamte einer Fußstreife aus einer Gruppe von jungen Männern heraus beleidigt und bedroht worden sein. Die beiden Polizisten forderten daraufhin Verstärkung an – und wurden laut damaligem Polizeibericht sofort mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Als die alarmierte Verstärkung eintraf, gelang es den Beamten, vier der Männer festzunehmen. Dabei soll eine Gruppe von Jugendlichen Polizeibeamte beleidigt und angegriffen haben. Der jetzt beschuldigte 18-Jährige soll, so heißt es in der Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft, daraufhin versucht haben, seine Freunde bei der Auseinadersetzung mit der Polizei zu unterstützen und einem bereits im Streifenwagen sitzenden Festgenommenen die Flucht ermöglicht haben. Zudem habe er, so der Vorwurf, einen Bierkrug gezielt und mit der Absicht zu verletzen in Richtung der Polizeibeamten geworfen. Der Krug schlug knapp vor einem Passanten auf dem Boden auf und zersplitterte.