Haftbefehl gegen mutmaßliche Bankräuber

Absperrungen nach einem Banküberfall in der Mannheimer City. Thomas Tröster

Mannheim.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Mann mit kroatischer Staatsbürgerschaft und einen 22-jährigen Mann mit serbischer Staatsbürgerschaft Haftbefehl erlassen worden. Beide stehen unter Verdacht, am Mittwoch gemeinsam eine Bank in den U-Quadraten in Mannheim überfallen zu haben (wir berichteten).

Laut Polizei hatten die Täter am Mittwoch gegen 8 Uhr auf das Eintreffen der Bankmitarbeiter gewartet und daraufhin eine Reinigungskraft sowie eine Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe und mit Körpergewalt in die Bankräume gedrängt. Der 22-Jährige hatte die Bankmitarbeiterin aufgefordert, den Tresor zu öffnen, während der 44-Jährige die Fenster mit dunklem Papier abgeklebt und die Überwachungskamera besprüht hatte.

Mit zwei Päckchen mit Bargeld in Höhe von 190 000 Euro waren die beiden Männer vom Tatort geflüchtet. Beide Tatverdächtigen hatte die Polizei noch am Vormittag festnehmen können. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.