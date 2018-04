Haftbefehl gegen zwei Männer

Anzeige

Wegen des Verdachts auf Handel mit Marihuana und Amphetaminen in zehn Fällen hat das Amtsgericht Mannheim gegen einen 32-Jährigen und einen 53-Jährigen Haftbefehl erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei gestern gemeinsam mitteilten, wird den Beschuldigten vorgeworfen, 2014 einen Handel mit den Drogen gestartet zu haben.

Der 53-Jährige soll von seiner Wohnung in der Neckarstadt aus die Betäubungsmittel an einen großen Kreis von Abnehmern verkauft haben. Dem Jüngeren wird vorgeworfen, die Drogen in seiner Wohnung oder in den Wohnungen von anderen in Mannheim gebunkert zu haben. Der 53-Jährige soll drei Mal mindestens ein halbes Kilo Marihuana in Wohnungen zwischengelagert haben. Sein mutmaßlicher Komplize soll das Betäubungsmittel dann abgeholt haben, um es zu verkaufen. Außerdem wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 100 Gramm Amphetamine verkauft zu haben. Gemeinsam sollen die Männer ein weiteres Kilo Marihuana Anfang 2017 veräußert haben. Zwischen Juni und Dezember soll der 53-Jährige mindestens vier Mal ein Kilo Marihuana gekauft haben. Wöchentlich sollen dann 50 bis 100 Gramm verkauft worden sein.

900 Gramm Marihuana entdeckt

Im Februar durchsuchten unter anderem Spezialkräfte der Polizei mehrere Wohnungen. Dabei fanden die Einsatzkräfte 900 Gramm Marihuana. Daraufhin wurden der 32-Jährige und der 53-Jährige wegen gemeinschaftlichen vorsätzlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zehn Fällen dem Ermittlungsrichter in Mannheim vorgeführt. Dem 53-Jährigen wird außerdem vorgeworfen, in einem weiteren Fall mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Die beiden Männer kamen in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Polizei dauern an. ham