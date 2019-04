Haftbefehl nach Angriff

Nach einer Messerattacke in der Neckarstadt-West hat das Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen einen 31-Jährigen erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gestern mit. Der Mann steht demnach im dringenden Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Freitag einen gleichaltrigen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben (wir berichteten).

Zwischen den beiden Männern war es den Ermittlern zufolge gegen 1 Uhr in einer Bar in der Mittelstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Verdächtige seinem Opfer vermutlich mit einem Butterflymesser eine Stichverletzung im Halsbereich zugefügt haben soll. Das Opfer erlitt dabei eine stark blutende, zunächst lebensbedrohliche Verletzung. Der Angegriffene konnte sich in ein benachbartes Lokal flüchten, wo Gäste Polizei und Rettungsdienst verständigten und Erste Hilfe leisteten. Der Mann wurde in einer Klinik umgehend notoperiert. Er befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige war noch in der Tatnacht festgenommen worden.

