Haftbefehl wegen Raubes

Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts hat gegen einen 23-Jährigen Haftbefehl erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft gestern mitteilte, stehe der Ghanaer im dringenden Verdacht, am Samstagmorgen in Seckenheim einen Raub begangenen zu haben. Demnach habe ein 34-jähriger Mann ihm gegen fünf Uhr sein Smartphone gegeben. Als es zunächst gelungen war, das Handy wieder an sich zu nehmen, ergriff der Mann die Flucht.

Auf Höhe der Neckarbrücke in der Seckenheimer Hauptstraße sei es dann zu einem Gerangel gekommen, in dessen Folge der mutmaßliche Täter das Handy unter Gewaltanwendung raubte. Nachdem ein Zeuge die Polizei informiert hatte, konnte diese den alkoholisierten, unter Betäubungsmitteln stehenden Mann am Tatort festnehmen. seko