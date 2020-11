Haftbefehle nach Überfall

Gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 24 Jahren ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl erlassen worden. Sie stehen im dringenden Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung sowie einen Diebstahl mit Waffen begangen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen zusammen mit einem noch nicht identifizierten Mittäter am Sonntag, 25. Oktober, gegen 1.45 Uhr im Stadtteil Lindenhof einen 45-Jährigen an der Ecke Meerfeldstraße/Carl-Metz-Straße zunächst verbal provoziert haben. Anschließend sprühte einer der Tatverdächtigen dem Mann Pfefferspray ins Gesicht.

Der Mann setzte seinen Weg unbeirrt bis zu seiner nahen Wohnanschrift fort. An der Haustür schlug der 24-Jährige den Geschädigten mit der Pfefferspraydose und verletzte ihn am Auge. Als sich der 45-Jährige zur Wehr setzte, gingen alle drei Tatverdächtigen mit Tritten und Schlägen auf ihn los. Als der Mann flüchten wollte, versetzte ihm der 24-Jährige mit einem Teleskopschlagstock einen kräftigen Schlag gegen den Hinterkopf. Erst als Passanten aufmerksam wurden, ließen die Tatverdächtigen von ihrem Opfer ab – entwendeten aber einen Schlüsselbund mit zwei wertvollen Silberringen, den der 45-Jährige bei dem Angriff verloren hatte. Der Geschädigte erlitt Verätzungen des Auges, eine Platzwunde am Auge sowie eine Platzwunde am Hinterkopf.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim nach dem weiteren Tatverdächtigen dauern an. red/tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.11.2020