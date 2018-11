Haftstrafe nach Angriff vor Pizzeria

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 23 Jahre alter Albaner vor dem Mannheimer Landgericht verurteilt worden. Obwohl die Beweislage nach Ansicht der Kammer nicht eindeutig war, sah es der Richter als erwiesen an, dass der Angeklagte gemeinsam mit einem weiteren Mann einen Italiener vor einer Pizzeria in Seckenheim attackiert und gefährlich verletzt hat. Das Opfer erlitt bei diesem Angriff insgesamt sieben Stich- und Schnittwunden. Welcher der beiden Albaner für die Schnittverletzungen verantwortlich ist, konnte in dem Verfahren jedoch nicht abschließend geklärt werden. Der weitere, gesondert verfolgte Angreifer befindet sich derzeit noch auf der Flucht. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 23-jährige Enis T. und dessen Landsmann am 25. November 2017 die Pizzeria in Seckenheim aufsuchten und dort den Italiener trafen, der an diesem Abend Pizza auslieferte. Nachdem der zweite Albaner – der in der Pizzeria offenbar häufiger seine Drogengeschäfte abwickelte – und der Italiener das Lokal verließen, kam es zum Streit. Der Angeklagte beobachtete diesen zuerst und entschloss sich dann einzugreifen. Nach Ansicht der Kammer verpasste er dem Opfer Schläge mit einem spitzen und als Stichwaffe geeigneten Gegenstand und nahm schwere Verletzungen billigend in Kauf.

Den ersten Schlag mit einem Gegenstand habe der Italiener noch abwehren können, der zweite Schlag verletzte ihn jedoch am Kopf. Es folgten weitere Schläge und Stichverletzungen. Infolge der Angriffe erlitt der Italiener insgesamt sieben Stichverletzungen an Oberkörper und Kopf, die genäht oder anderweitig chirurgisch versorgt werden mussten.

„Schwierige Beweisaufnahme“

Laut Richter Gerd Rackwitz konnte die Kammer nicht sicher feststellen von welchem der beiden Angreifer die Stichwunden stammen. „Es spricht einiges dafür, dass der Angeklagte dem Opfer auch die weiteren Stichverletzungen zugefügt hat“, dies könne jedoch nicht hinreichend bewiesen werden, weshalb Enis T. wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen sei und nicht wegen versuchten Totschlags.

Rackwitz ging in seiner Urteilsbegründung ebenso wie Erster Staatsanwalt Frank Stork und Verteidigerin Ute Mannebach-Junge in ihren Plädoyers auf die „schwierige Beweisaufnahme“ mit teils widersprüchlichen und sich ändernden Zeugenaussagen ein. Stumm und beinahe regungslos nahm der Angeklagte Enes T. die Urteilsverkündung zur Kenntnis.

Erster Staatsanwalt Stork zeigte sich in seinem Plädoyer davon überzeugt, dass der Angeklagte dem Italiener die Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hat. Diese Erkenntnis stützte er auf die Ausführungen des Opfers, auch wenn der Italiener aufgrund eines Schlages auf die Schläfe den genauen Tatablauf nicht mehr schildern konnte. Dass der Angeklagte von den Stichen nichts mitbekommen habe, wollte Stork nicht glauben. Auch darüber hinaus zweifelte er an dessen Glaubwürdigkeit. So forderte er eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags und eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Dem mochte Verteidigerin Mannebach-Junge nicht folgen. Zu groß seien die Widersprüche in den Schilderungen des Geschädigten, auf die sie in ihrem Plädoyer ausführlich einging: „Erst war von einem Raubüberfall die Rede, dann nicht. Erst gab das Opfer an, die beiden Angreifer nicht zu kennen und dann doch.“ Stattdessen geht sie davon aus, dass der Begleiter von Enis T. zugestochen hatte, wie es ihr Mandant schilderte. Sie hielt deshalb eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten für angemessen, die nach Anrechnung der Untersuchungshaft bereits abgesessen sei. Enis T. hatte in seiner Schlussbekundung mehrfach beteuert, nicht der Täter zu sein.

