Haftstrafe nach Axt-Angriff

Es war ein Fall, der im vergangenen Juli für viel Aufsehen gesorgt hat – nicht nur in der sonst so beschaulichen Gartenstadt, wo sich das Ganze abspielte. Ein Mann demoliert an einem Sommerabend mit einer Axt die beiden Autos der Nachbarsfamilie. Inzwischen ist in dem Verfahren ein Urteil gefallen, das Amtsgericht sprach den 60-Jährigen der Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung schuldig.

